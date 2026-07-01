Huế điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành mới

Ngày 1.7, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Huế trao quyết định nhân sự chủ chốt cho nhiều sở, ngành và đơn vị sự nghiệp ẢNH: B.T

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Huế đã công bố các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với hàng loạt chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo các quyết định được công bố, người đứng đầu tại nhiều sở, ngành và đơn vị sự nghiệp của thành phố đã có sự thay đổi lớn, cụ thể: Ông Trần Quốc Thắng (Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy) được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Hưng (Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp) được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Nguyễn Thị Châu (Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh) được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Thành ủy Huế cũng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Đăng Khoa (Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; ông Phan Thanh Hải (Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao) được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; ông Lê Minh Nhân (Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố) được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Lê Văn Cường (Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Tài chính) được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Luân chuyển, điều động lãnh đạo địa phương, đoàn thể

Bên cạnh khối sở ngành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt ở cấp xã, phường và các tổ chức đoàn thể.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Trọng (Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố) được luân chuyển, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 1.1.2026.

Ông Lê Ngọc Bảo thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền, được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Dương Thị Thu Thủy thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu, được điều động đến Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; được giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Trần Thị Kim Loan (Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố) thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; được phân công, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu tại buổi lễ ẢNH: B.T

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, công tác cán bộ luôn được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và yêu cầu thực tiễn. Việc điều động, bổ nhiệm lần này nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Huế đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, ổn định tổ chức để duy trì hoạt động liên tục của đơn vị. Đồng thời, các cơ quan cần tập trung rà soát nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.