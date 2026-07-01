Sô đa Chu Lai nợ hơn 96 tỉ đồng, Đà Nẵng thúc đẩy xử lý phá sản

Ngày 1.7, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra thảo luận là việc xử lý các tồn tại liên quan đến Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai.

Doanh nghiệp nợ hơn 96 tỉ đồng tiền thuê đất

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Thanh Hiển, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai), cho biết ngày 20.7.2010, Công ty Kỳ Hà – Chu Lai ký hợp đồng cho Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai thuê lại đất tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Đến ngày 6.6.2014, hai bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng, nâng tổng giá trị thuê đất lên gần 55 tỉ đồng.

Nhà máy Sô đa Chu Lai tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo hợp đồng, doanh nghiệp mới thanh toán 8 tỉ đồng, còn nợ gần 47 tỉ đồng tiền gốc. Năm 2015, toàn bộ khoản công nợ được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển hạ tầng quản lý, theo dõi và thu hồi.

Tính đến ngày 30.9.2025, tổng số nợ gốc và lãi tạm tính đã lên khoảng 96,136 tỉ đồng.

Đến nay, Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng thuê lại đất. Dự án đã đầu tư phần lớn các hạng mục công trình nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về môi trường để đưa vào vận hành và nhiều lần phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hiện khu đất rộng 33,9 ha của dự án được giao Trung tâm Phát triển hạ tầng quản lý hiện trạng. Tuy nhiên, do chưa có quyết định của Nhà nước cho Trung tâm thuê đất nên chưa đủ cơ sở pháp lý để ký hợp đồng thuê lại đất hoặc thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Hiển, Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai hiện đang được TAND thành phố Đà Nẵng giải quyết theo thủ tục phá sản.

Ông Nguyễn Công Thanh Hiển, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi TAND thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục phá sản, Trung tâm Phát triển hạ tầng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét thu hồi dự án Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai theo quy định, đồng thời giao trung tâm thực hiện thủ tục thuê đất để quản lý thống nhất quỹ đất 33,9 ha.

Trong trường hợp có nhà đầu tư mới nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, trung tâm đề xuất chỉ xem xét cho thuê lại đất khi nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và phù hợp với quy hoạch. Khoản nợ của Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai sẽ tiếp tục được xử lý theo trình tự giải quyết phá sản và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đẩy nhanh thủ tục phá sản

Kết luận cuộc họp, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết trước đây cơ quan thi hành án đã mất gần một năm để thực hiện việc định giá tài sản và thuê đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa tài sản ra đấu giá thì chủ đầu tư nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nên toàn bộ quá trình xử lý phải tạm dừng.

Ông Bình yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp, đẩy nhanh tiến độ mở thủ tục phá sản để sớm xử lý tài sản, tránh thất thoát, lãng phí và hạn chế phát sinh thêm chi phí.

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mở thủ tục phá sản đối với Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay trong thời gian kéo dài thủ tục, mỗi tháng nhà máy vẫn phát sinh hàng trăm triệu đồng tiền điện cùng nhiều khoản chi phí duy trì khác. "Bây giờ khoản tiền điện đó ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả?", ông Bình đặt vấn đề.

Ông Phan Thái Bình yêu cầu trong hôm nay (1.7), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tham mưu văn bản để UBND thành phố Đà Nẵng gửi TAND thành phố Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ mở thủ tục phá sản đối với Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai theo đúng quy định của pháp luật nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Dự án Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai được khởi công năm 2010 với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng, thiết kế công suất 200.000 tấn sản phẩm/năm. Sau khi đi vào vận hành, hệ thống xử lý và xả thải của nhà máy phát sinh nhiều vấn đề, gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh nên nhà máy phải dừng hoạt động từ năm 2016. Đến năm 2019, một doanh nghiệp khác tiếp quản dự án, đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để nâng cấp máy móc, thiết bị và công nghệ với kỳ vọng khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, sau 3 lần vận hành thử nghiệm, đến nay nhà máy vẫn chưa thể hoạt động trở lại.



