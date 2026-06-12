Hà Nội: 'Đất kim cương' trúng đấu giá 1.379 tỉ đồng, gấp đôi mức khởi điểm

Ngày 12.6, lãnh đạo Sở NN-MT Hà Nội xác nhận, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng hơn 3.300 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát (P.Ba Đình, Hà Nội).

Thửa đất ở 18 Cao Bá Quát được trả giá 1.379 tỉ đồng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo quyết định phê duyệt, doanh nghiệp trúng đấu giá thửa "đất kim cương" này với số tiền 1.379 tỉ đồng, cao hơn gấp đôi giá khởi điểm được đưa ra là hơn 679 tỉ đồng.

Doanh nghiệp tham gia đấu giá đã đặt cọc số tiền trên 135 tỉ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm đấu giá lô đất.

Thông báo của cơ quan thuế cho thấy, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong 30 ngày đầu tiên sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND TP.Hà Nội và 90 ngày tiếp theo phải nộp nốt số tiền còn lại.

Lãnh đạo Sở NN-MT Hà Nội cho biết thêm, doanh nghiệp trúng đấu giá đã nộp hơn 1.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất và vẫn đang trong thời hạn nộp nốt số tiền còn lại.

Trước đó, trong thông báo về tổ chức đấu giá thửa đất ở 18 Cao Bá Quát ban hành hồi cuối năm 2025, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết thời gian hoạt động của dự án khách sạn 5 sao là 50 năm, kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Bước giá áp dụng cho tất cả các vòng đấu là 2 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị trên 6,7 tỉ đồng.

Quy chế đấu giá tài sản nêu rõ, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 125 luật Đất đai 2024 và khoản 1 điều 55 Nghị định 102/2024 của Chính phủ.

Các điều kiện bao gồm: phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điều 120 của luật Đất đai; bảo đảm các điều kiện theo quy định đối với trường hợp cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; có năng lực, kinh nghiệm trong việc phát triển dự án.

Ngoài ra, tổ chức tham gia đấu giá lô đất trên phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định pháp luật; đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản…