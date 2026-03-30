Một người ở Hà Nội trúng đấu giá 'đất vàng' Nha Trang hơn 719 tỉ đồng

Hiền Lương
30/03/2026 16:24 GMT+7

Ngày 30.3, Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành thông báo về việc nộp tiền thuê đất đối với cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất số 48 - 48A Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo đó, tổng số tiền thuê đất phải nộp 1 lần cho thời hạn 50 năm là hơn 719,1 tỉ đồng đối với khu đất có diện tích hơn 3.642 m². Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo; phần còn lại phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày. Trường hợp chậm nộp, sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

Trước đó, ngày 12.3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này. Theo tìm hiểu, người trúng đấu giá là một cá nhân cư trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Khu đất 48 - 48A Trần Phú được xem là một trong những "đất vàng" tại trung tâm Nha Trang

Khu đất 48 - 48A Trần Phú được xem là một trong những "đất vàng" tại trung tâm Nha Trang, nằm trên trục đường ven biển có giá trị thương mại và du lịch cao. Theo hồ sơ, năm 2008, khu đất này được UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá quyền sử dụng cho một doanh nghiệp với giá hơn 221 tỉ đồng, mục đích đầu tư khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp. Năm 2011, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng doanh nghiệp không thực hiện dự án.

Năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành lệnh kê biên tài sản khu đất để phục vụ điều tra việc sử dụng vốn nhà nước. Đến năm 2015, lệnh kê biên được gỡ bỏ và UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi khu đất này.

Sau quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, địa phương đã tổ chức đấu giá công khai nhằm bảo đảm tính minh bạch, đúng quy định. Việc đấu giá thành công và triển khai thu tiền thuê đất được kỳ vọng sẽ tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, đồng thời mở ra cơ hội hình thành thêm các dự án du lịch - dịch vụ tại khu vực trung tâm Nha Trang.

Tin liên quan

Lộ diện đơn vị 'cầm trịch' đấu giá khu đất vàng sân vận động Chi Lăng 9.700 tỉ

Lộ diện đơn vị 'cầm trịch' đấu giá khu đất vàng sân vận động Chi Lăng 9.700 tỉ

Cơ quan thi hành án đã chính thức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khu 'đất vàng' sân vận động Chi Lăng (thành phố Đà Nẵng) trị giá hơn 9.700 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Công an Đấu giá Đất vàng Đất vàng Nha Trang Khánh Hòa
