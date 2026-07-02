Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết công tác công an

Sáng 2.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, do Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Hội nghị do đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì. Cùng dự có thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Quang Đức; Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Thị Thu Hà…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang khẳng định đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và sau 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Đồng thời, hội nghị cũng nhìn nhận lại, đánh giá tình hình và xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm để toàn lực lượng công an nhân dân phấn đấu hoàn thành được các mục tiêu, yêu cầu đề ra cho cả năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đại tướng Lương Tam Quang cho hay, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định trung với Đảng, hiếu với dân và hành động mạnh mẽ, kỷ luật, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Công an T.Ư cũng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội…

Đồng thời, đóng góp tích cực trong thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của T.Ư; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, do vậy, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng và tiền đề cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo…

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp có tính đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.