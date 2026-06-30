Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài

Tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại VN, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại VN và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Chính phủ VN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại VN.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong thời gian tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Úc tại VN Gillian Bird. Thủ tướng khẳng định VN luôn coi Úc là người bạn tin cậy, là Đối tác chiến lược toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược với VN; bày tỏ vui mừng khi cả 6 lĩnh vực trụ cột trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Úc giai đoạn 2024 - 2027 đều được triển khai đúng tiến độ, đến nay đã cơ bản hoàn thành 96%.

Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng Úc thăm lại VN và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027; đề nghị hai bên duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đề nghị phía Úc tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông thủy sản của VN và duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu; hạn chế các rào cản thương mại và điều tra chống bán phá giá.

Đại sứ Gillian Bird vui mừng thông báo Úc sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho VN trong năm tài chính 2026 - 2027, trong đó tập trung hợp tác về khoa học, công nghệ, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi tiếp Đại sứ Canada tại VN Jim Nickel, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của quan hệ song phương sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác chưa khai thác hết, Thủ tướng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… tại VN.

Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể.