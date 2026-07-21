Đà Nẵng: Tin mua được 'đất giải tỏa giá rẻ', 3 người bị lừa 7,7 tỉ đồng

Ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa (58 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, thông qua mối quan hệ quen biết với bà L.T.M.D, ông T.D.H, anh L.T.Đ (cùng ở thành phố Đà Nẵng), Hoa nhiều lần tự giới thiệu mình có nguồn đất giải tỏa, đất tái định cư giá rẻ trên địa bàn thành phố và kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Để tạo lòng tin, Hoa quay video các khu đất, gửi hình ảnh những người được giới thiệu là cán bộ làm công tác giải tỏa, đền bù, đồng thời chuyển cho các bị hại nhiều nội dung tin nhắn Zalo mang tên "Sở Tài chính", thể hiện việc trao đổi về giá đất nhằm chứng minh các giao dịch là có thật.

Tin tưởng những thông tin này, các bị hại đã nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản cho Hoa để nhờ mua đất.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong năm 2025, Nguyễn Thị Lệ Hoa đã nhận của 3 bị hại tổng số tiền khoảng 7,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện việc mua đất như cam kết mà liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn, né tránh, không hoàn trả số tiền đã nhận, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán đất với giá thấp bất thường so với thị trường, đặc biệt là các trường hợp quảng bá có "quan hệ nội bộ", "suất ưu tiên", "đất giải tỏa", "đất tái định cư" hoặc "đất thanh lý" nhưng không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Người dân cũng cần chủ động kiểm tra tính pháp lý của bất động sản, xác minh thông tin tại cơ quan có thẩm quyền và chỉ thực hiện giao dịch khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý.