Hạn chế tối đa tình trạng nhà, đất tái định cư bỏ trống

Cụ thể, giao UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, cập nhật, báo cáo đầy đủ hiện trạng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quản lý, bao gồm quỹ nhà, đất đã bố trí cho các dự án nhưng chưa sử dụng; quỹ nhà, đất đang quản lý nhưng chưa bố trí cho dự án.

Đồng thời tổng hợp đầy đủ nhu cầu bố trí tái định cư và khả năng cân đối quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ các dự án tại địa phương, gửi Sở Xây dựng trước ngày 5.6.2026.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá tổng thể quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu UBND TP.HCM phương án quản lý, phân bổ và điều phối quỹ nhà, đất tái định cư thống nhất, phù hợp nhu cầu thực tế của từng địa phương và yêu cầu triển khai các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm.

Khu tái định cư Thủ Thiêm với hàng ngàn căn nhà bỏ trống nhiều năm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Quá trình tham mưu cần bảo đảm nguyên tắc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công. Ưu tiên điều phối linh hoạt quỹ nhà, đất tái định cư giữa các địa phương nhằm hạn chế tối đa tình trạng quỹ nhà, đất còn dư nhưng chưa được sử dụng hiệu quả hoặc kéo dài thời gian bỏ trống, trong khi một số địa phương thiếu quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp bách.

Việc phân bổ, điều phối quỹ nhà, đất tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng quy định. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tránh lãng phí tài sản công trên địa bàn thành phố. Báo cáo, tham mưu đề xuất trình UBND TP.HCM xem xét trước ngày 15.6.2026.

Những giải pháp trên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư theo hướng tập trung, đồng bộ, phù hợp nhu cầu thực tế. Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng tài sản công, khắc phục tình trạng phân bổ quỹ nhà, đất tái định cư chưa hợp lý giữa các địa phương. Đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.