Thêm 120 dự án tồn đọng kéo dài

Kiến nghị cho phép xử lý song song các thủ tục

Theo đó, sau sáu đợt báo cáo, đến nay HoREA đã tổng hợp thêm 120 dự án của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài thuộc lĩnh vực đầu tư tư nhân, FDI, PPP trên địa bàn TP.HCM.

Trong số 120 dự án kiến nghị bổ sung vào danh sách gỡ vướng lần này phần lớn đang mắc ở nhóm thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính đất đai, điều chỉnh quy hoạch, cập nhật quy hoạch phân khu hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đa phần đều "nằm im bất động" trong nhiều năm nhưng việc tháo gỡ các vướng mắc quá chậm.

Nhiều dự án kéo dài hàng chục năm vẫn chưa được gỡ vướng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khách hàng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài các nhóm vướng mắc về pháp lý và tài chính, danh sách cập nhật cũng cho thấy nhiều dự án đã xây dựng hoàn chỉnh, có cư dân vào ở nhưng nhiều năm khách hàng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người mua nhà.

Từ thực tế này, HoREA kiến nghị thành phố cho phép xử lý song song các thủ tục đầu tư - quy hoạch - đất đai, thay vì thực hiện tuần tự như hiện nay. Đồng thời kiến nghị cho phép tách phần diện tích đã hoàn tất pháp lý để triển khai trước, có cơ chế hỗ trợ giải quyết tranh chấp ranh đất và cưỡng chế thu hồi trong các trường hợp đủ điều kiện.

Nếu các nhóm vướng mắc này được tháo gỡ, hàng chục nghìn căn nhà có thể được bổ sung ra thị trường, giúp khơi thông dòng vốn, tăng nguồn thu ngân sách và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Có những dự án tồn đọng gần 20 năm

Trong số đó, nhiều dự án phải dừng thi công hàng chục năm và vẫn chưa có hướng ra. Chẳng hạn, dự án nhà ở xã hội Sài Gòn Venice, xã Bình Lợi, TP.HCM do Công ty cổ phần Đầu tư Quốc Tế Liên Hiệp Quốc (thuộc CT Group) làm chủ đầu tư, diện tích hơn 63 ha. Từ 2019 đến nay, dự án gặp vướng mắc do việc rà soát pháp lý các dự án thuộc Nông trường Láng Le, bao gồm dự án của công ty.

Đến nay, quá trình rà soát đã kéo dài hơn 6 năm, lãnh đạo thành phố đã bảy lần giao các sở ban ngành rà soát và báo cáo nhưng vẫn chưa hoàn thành, mà chỉ dừng ở việc thành lập Tổ công tác rà soát Nông trường Láng Le, khiến dự án chưa thể triển khai.

Chính vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM cho tách riêng dự án nhà ở xã hội của công ty khỏi Tổ công tác rà soát Nông trường Láng Le và không thực hiện rà soát pháp lý liên quan Nông trường Láng Le do dự án đã có đầy đủ ý kiến thống nhất của các sở ban ngành tại thời điểm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời cho phép công ty tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

Một dự án khác của CT Group là Léman Luxury ở số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa dù đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều năm, song đến nay vẫn chưa được tính nghĩa vụ tài chính bổ sung khiến người mua nhà chưa thể được cấp sổ hồng. Do vậy, doanh nghiệp đề xuất UBND TP.HCM cho xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung tại thời điểm điều chỉnh quy hoạch để doanh nghiệp nộp ngân sách, làm cơ sở cấp sổ hồng cho cư dân.

Chung cư Léman Luxury dù được giao nhà từ năm 2017 nhưng đến nay người mua nhà vẫn chưa được cấp sổ hồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khu nhà ở chung cư cao tầng lô 11.A, 11.B, 11.C và 1.E thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long do Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa làm chủ đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2009, đến năm 2016 được công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư với tiến độ đến năm 2020. Phương thức là chủ đầu tư xây dựng một lô nhà tái định cư bàn giao cho thành phố để được hoán đổi tiền sử dụng đất, ba lô còn lại được kinh doanh thương mại.

Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, đã đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và khởi công công trình. Tuy nhiên, do quá trình rà soát kéo dài đối với cơ chế giao đất và phương thức thực hiện nên dự án vẫn chưa được thực hiện thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai xây dựng. Việc kéo dài xử lý vướng mắc trong nhiều năm đã làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Chính vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị cho phép dự án tiếp tục triển khai thực hiện theo hồ sơ pháp lý đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước đây. Đồng thời thực hiện thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật nhằm tạo cơ sở triển khai đầu tư xây dựng, sớm đưa đất vào sử dụng.



