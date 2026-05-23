Đà Nẵng công bố 113 khu đất đầu tư nhà ở xã hội

Sáng 23.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Quang Nam, đã ký ban hành quyết định phê duyệt danh mục 113 vị trí, khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Danh mục này được công bố nhằm tạo cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển quỹ nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Vị trí, khu vực được xác định để phát triển nhà ở xã hội có diện tích lớn nhất nằm ở xã Hòa Khánh với 18 vị trí, tổng diện tích 31,9 ha; trong đó, vị trí quy hoạch lớn nhất ở LX11-OCT01 thuộc phân khu trung tâm Lõi Xanh.

Đáng chú ý, xã Núi Thành (phía nam thành phố) cũng được quy hoạch với 4 khu, tổng diện tích 22,5 ha; trong đó các ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Chu Lai với diện tích 17,4 ha…



Theo quyết định, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được giao trách nhiệm công bố công khai danh mục các vị trí, khu đất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu và đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Một chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ẢNH: C.X

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ chủ trì rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch các khu đất xây dựng nhà ở xã hội theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Đối với các vị trí, khu đất chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã chấp thuận nhưng chưa lựa chọn chủ đầu tư, thành phố sẽ thực hiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Riêng các khu đất do nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đề xuất, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, đánh giá sự phù hợp quy hoạch, điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất cũng như các yêu cầu pháp lý khác trước khi tham mưu UBND thành phố xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy định liên quan; tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận. Các trường hợp triển khai chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng công trình sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định...

Theo Sở Xây thành phố Đà Nẵng, hiện nay thành phố đang có 20 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với tổng quy mô khoảng 18.265 căn hộ. Trong đó, 13 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; 7 dự án đang thi công xây dựng. Ngoài ra, thành phố đang tiếp tục thẩm định thêm 4 dự án mới với khoảng 7.527 căn hộ để trình UBND thành phố xem xét. Theo kế hoạch giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng được Chính phủ giao mục tiêu hoàn thành khoảng 28.955 căn nhà ở xã hội, riêng giai đoạn 2026 - 2030 là 26.097 căn.



