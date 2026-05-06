Đối tượng nào có nhà rồi vẫn được mua nhà ở xã hội?

Tại Hà Nội, mới đây, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định số 51 quy định một số trường hợp người dân dù đã sở hữu nhà ở nhưng vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội nếu nơi ở hiện tại cách xa địa điểm làm việc.

Trong đó, người có nhà ở hợp pháp tại Hà Nội nhưng khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 20 km trở lên vẫn có thể được xem xét mua hoặc thuê nhà ở xã hội khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Khoảng cách di chuyển được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất bằng Google Maps, sử dụng chế độ ô tô tại thời điểm xét duyệt hồ sơ.

Bên cạnh đó người đăng ký chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về đối tượng và mức thu nhập theo quy định hiện hành. Với trường hợp đã kết hôn, cả vợ và chồng đều phải bảo đảm đủ điều kiện.

Dù đã có nhà, nhưng tại TP.Hà Nội, TP.HCM người dân có nhu cầu vẫn có thể mua được nhà nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc

Quy định áp dụng đối với các nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở, cùng các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến việc phát triển, quản lý, sử dụng và sở hữu nhà ở xã hội tại thủ đô.

Về cách xác định địa điểm làm việc, UBND TP.Hà Nội quy định rõ theo từng nhóm đối tượng.

Với người lao động làm việc theo hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng, địa điểm làm việc căn cứ theo địa chỉ ghi trong hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với lao động lưu động, địa điểm làm việc được xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp và địa điểm tập trung chính thức của đơn vị này.

Trong khi đó với lao động tự do, địa điểm làm việc được tính theo nơi thường xuyên diễn ra hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh.

Tại TP.HCM, người có nhà ở thuộc phường cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên (sai số không quá 0,5 km), đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ nhà ở xã hội đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu sẽ được mua nhà ở xã hội.

Một trường hợp nữa dù có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội là người có nhà ở thuộc xã cách nơi làm việc từ 20 km trở lên (sai số không quá 0,5 km), đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ nhà ở xã hội đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu.

Riêng đối với những người có nhà ở thuộc sở hữu tại đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội tại TP.HCM, trừ trường hợp diện tích nhà ở bình quân nhỏ hơn 15 m2 sàn/người.

Ngoài ra, trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 điều 77 luật Nhà ở 2023, dù đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người thì vẫn đủ điều kiện xem xét được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian qua TP.HCM triển khai rất nhanh chính sách đặc thù của thành phố. Nhu cầu, điều kiện mua nhà ở xã hội rất thông thoáng, chỉ cần chưa có nhà đã được mua. Tuy nhiên, nếu có nhà rồi vẫn được mua, với điều kiện từ nơi ở đến nơi làm việc cách nhau khoảng 17 km là được mua.

Trước khi Chính phủ ban hành nghị định nâng trần thu nhập lên 25 triệu đồng/người/tháng được mua nhà ở xã hội, TP.HCM đã nâng lên rồi. Khi nghị định này ra, TP.HCM sẽ nghiên cứu để tiếp tục nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội.

"TP.HCM là đô thị đặc biệt nên các chính sách mua nhà ở xã hội còn thông thoáng hơn các quy định của Chính phủ để người dân dễ mua nhà hơn", ông Trần Sĩ Nam cho hay.