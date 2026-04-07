Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng: Siết chặt trục lợi nhà ở xã hội, mở rộng thêm đối tượng ưu tiên

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/04/2026 06:00 GMT+7

Dự thảo mới về nhà ở xã hội của thành phố Đà Nẵng không chỉ mở rộng diện thụ hưởng cho người yếu thế và cán bộ công chức, mà còn đưa ra hàng loạt quy định nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách.

Ngày 6.4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn thiện dự thảo quyết định mới liên quan đến việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhóm đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng vốn công sẽ được mở rộng, bao gồm: người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, hộ gia đình nghèo, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đà Nẵng:Siết chặt trục lợi nhà ở xã hội, mở rộng thêm đối tượng ưu tiên- Ảnh 1.

Một chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ẢNH: C.X

Song song với việc mở rộng đối tượng, thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn hành vi "lách luật".

Cụ thể, đối với các trường hợp từng có biến động về tài sản nhà đất, thời gian tối thiểu để được xem xét thuê nhà ở xã hội được quy định rõ: ít nhất 10 năm đối với trường hợp tặng cho nhà, đất và tối thiểu 5 năm đối với trường hợp chuyển nhượng.

Ngoài ra, dự thảo cũng xác lập ngưỡng thu nhập cụ thể đối với nhóm cán bộ, công chức. Theo đó, người độc thân phải có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con nhỏ không quá 30 triệu đồng/tháng; còn đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập của 2 vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng/tháng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết việc ban hành các quy định chi tiết nhằm cụ thể hóa luật Nhà ở, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để quản lý hiệu quả, minh bạch và công bằng các hoạt động liên quan đến nhà ở xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, thành phố cần một bộ quy định thống nhất thay thế các văn bản cũ của Đà Nẵng và Quảng Nam ban hành trước đây, qua đó đảm bảo tính đồng bộ và xuyên suốt trong quá trình triển khai chính sách trên toàn địa bàn.

Đà Nẵng đề nghị công an xử lý hành vi thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội

Đà Nẵng đề nghị công an xử lý hành vi thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận