Đà Nẵng: Siết chặt trục lợi nhà ở xã hội, mở rộng thêm đối tượng ưu tiên

Ngày 6.4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn thiện dự thảo quyết định mới liên quan đến việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhóm đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng vốn công sẽ được mở rộng, bao gồm: người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, hộ gia đình nghèo, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Một chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ẢNH: C.X

Song song với việc mở rộng đối tượng, thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn hành vi "lách luật".

Cụ thể, đối với các trường hợp từng có biến động về tài sản nhà đất, thời gian tối thiểu để được xem xét thuê nhà ở xã hội được quy định rõ: ít nhất 10 năm đối với trường hợp tặng cho nhà, đất và tối thiểu 5 năm đối với trường hợp chuyển nhượng.

Ngoài ra, dự thảo cũng xác lập ngưỡng thu nhập cụ thể đối với nhóm cán bộ, công chức. Theo đó, người độc thân phải có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con nhỏ không quá 30 triệu đồng/tháng; còn đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập của 2 vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng/tháng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết việc ban hành các quy định chi tiết nhằm cụ thể hóa luật Nhà ở, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để quản lý hiệu quả, minh bạch và công bằng các hoạt động liên quan đến nhà ở xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, thành phố cần một bộ quy định thống nhất thay thế các văn bản cũ của Đà Nẵng và Quảng Nam ban hành trước đây, qua đó đảm bảo tính đồng bộ và xuyên suốt trong quá trình triển khai chính sách trên toàn địa bàn.