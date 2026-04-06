Đà Nẵng yêu cầu gỡ 'nút thắt' mặt bằng, tăng tốc loạt dự án cầu trọng điểm

Chiều 6.4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Nam Hưng, đã ký văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai các tuyến đường dẫn thuộc nhiều công trình cầu quan trọng.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao rà soát tổng thể tiến độ các dự án gồm: đường nối từ ĐT 609C đến quốc lộ 14B (cầu An Bình), đường nối quốc lộ 14H đi ĐT 609C (cầu Sông Thu), cầu Văn Ly và đường dẫn, đường trục chính Tam Hòa (cầu Tam Hòa) và dự án nạo vét, thoát lũ sông Cổ Cò (cầu Nghĩa Tự).

Dự án cầu Sông Thu đã hoàn thành từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì phải chờ đường dẫn ẢNH: C.X

Đồng thời, đơn vị này chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các đơn vị thi công và địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, thống nhất tiến độ thực hiện, làm cơ sở giám sát và đánh giá. Thành phố yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Với dự án đường nối ĐT 609C đến quốc lộ 14B (cầu An Bình), Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã Hà Nha được giao hoàn thiện phương án bồi thường, vận động người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 15.4.

Tại dự án đường nối quốc lộ 14H đi ĐT 609C (cầu Sông Thu), mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng phần còn lại trong tháng 5. Các đơn vị phải đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15.4, đồng thời tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chịu trách nhiệm xử lý các vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường.

Đối với dự án cầu Văn Ly và đường dẫn, thành phố yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 5. Các vấn đề về giá đất tái định cư và nguồn vật liệu đắp cũng được giao các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết.

Riêng dự án nạo vét, thoát lũ và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (cầu Nghĩa Tự), trọng tâm là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và xử lý các kiến nghị liên quan đến giá đất, cơ chế bồi thường.

Đáng chú ý, dự án đường trục chính Tam Hòa (cầu Tam Hòa) được đánh giá có nguy cơ chậm tiến độ cao. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất trong tháng 6, trong đó một số trường hợp phải xử lý dứt điểm ngay trong tháng 4.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương cần chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để xử lý, bảo đảm tiến độ chung của các công trình trọng điểm.