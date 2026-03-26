Đà Nẵng đề nghị siết chặt cửa khẩu, ngăn xăng dầu 'chảy' lậu ra nước ngoài

Chiều 25.3, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp về tình hình sản xuất, kinh doanh trước biến động giá xăng dầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng

Báo cáo tại buổi lại việc, đại diện Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết hệ thống cung ứng, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố hiện cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng sức chứa gần 200.000 m³, cùng khoảng 289 cửa hàng bán lẻ và 26 tàu dầu đang hoạt động.

Lượng dự trữ xăng dầu trong kho của các doanh nghiệp đầu mối hiện có thể đáp ứng từ 7 - 15 ngày. Các doanh nghiệp khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 3 và đã có kế hoạch nhập hàng cho tháng 4.

Tuy nhiên, giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng cao đang làm tăng chi phí hoạt động, ảnh hưởng đến đầu ra, đặc biệt có thể tác động đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong quý 2.

Trong lĩnh vực thương mại, nhiều đơn vị vận chuyển đề xuất tăng giá, buộc doanh nghiệp phải cân đối lợi ích để hạn chế tác động lên giá hàng hóa. Sức mua của người dân chưa biến động mạnh nhưng có xu hướng thắt chặt, ưu tiên hàng thiết yếu.

Các doanh nghiệp logistics chịu ảnh hưởng trực tiếp khi giá xăng dầu tăng, kéo theo chi phí vận tải và giá cước tăng, tác động dây chuyền tới sản xuất và kinh doanh.

Sở Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn đầu cơ và găm hàng, góp phần ổn định thị trường.

Trong khi đó, ông Đinh Hải Tuấn, đại diện Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng, cho hay hiệp hội đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ doanh nghiệp vận tải vượt qua khó khăn.



Ông Tuấn cho hay giá dầu DO 0.05S tăng vượt ngưỡng chịu đựng của doanh nghiệp, tăng khoảng 100%, khiến chi phí nhiên liệu chiếm trên 60% giá thành vận tải.

Hiệp hội đề xuất hỗ trợ trực tiếp chi phí nhiên liệu, khoanh giãn nợ, giảm lãi suất, hoãn nộp thuế. Ngoài ra, đề nghị thành phố chỉ đạo không tăng giá các dịch vụ tại cảng biển, bến xe, sân bay như phí hạ container, phí bến bãi nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí.

Về lâu dài, hiệp hội cũng đề nghị hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện vận tải xanh như xe điện, xe sử dụng khí CNG để giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.

Ngăn chặn xăng dầu "chảy" qua biên giới

Trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung xăng dầu, một số doanh nghiệp cũng phải tính đến các giải pháp tình thế để duy trì sản xuất, như vận động công nhân đi chung xe để đảm bảo việc đi lại khi có biến động về nhiên liệu nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết biến động giá dầu không chỉ là thách thức ngắn hạn mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao.

Nhiều ngành kinh tế trọng điểm chịu ảnh hưởng rõ rệt, trong đó lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tiêu thụ lượng lớn nhiên liệu nên chi phí sản xuất tăng mạnh. Ngành logistics và vận tải chịu áp lực lớn khi chi phí xăng dầu chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận chuyển.

Ông Cường cho hay doanh nghiệp vận tải đang phải đối mặt với bài toán cân đối chi phí rất lớn khi giá nhiên liệu biến động mạnh. Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là các tour đã bán trước với giá cố định.

Phó chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra thực trạng giá cả thị trường có độ "trễ" khi điều chỉnh. "Có tình trạng giá tăng rất nhanh khi xăng dầu tăng, nhưng khi xăng dầu giảm thì giá hàng hóa, dịch vụ lại không giảm tương ứng", ông Cường nêu rõ.

Trước câu chuyện giá xăng dầu đầy biến động, ông Cường yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng biến động giá để tăng giá bất hợp lý hoặc găm hàng. Đối với các trường hợp tăng giá bất thường nhưng không giải trình được yếu tố chi phí đầu vào sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, Phó chủ tịch thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất lậu xăng dầu sang nước ngoài nhằm hưởng chênh lệch giá.

"Không để xảy ra tình trạng lợi dụng chênh lệch giá để đưa xăng dầu ra nước ngoài, gây ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước", ông Cường nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo thành phố, trong bối cảnh giá xăng dầu tại một số quốc gia lân cận có biến động, việc kiểm soát chặt là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Ông Trần Chí Cường cho rằng, việc ứng phó với biến động giá dầu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chia sẻ khó khăn, ổn định thị trường và duy trì đà tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng.