Vietnam Airlines tạm dừng bay Hải Phòng - Cam Ranh do giá nhiên liệu tăng cao

Ngày 25.3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo tạm dừng khai thác đường bay Hải Phòng - Cam Ranh kể từ ngày 1.4 do giá nhiên liệu tăng cao.

Theo Vietnam Airlines, từ đầu tháng 3, tình hình căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng mạnh, bình quân ở mức gần 180 USD/thùng, có thời điểm lên tới 231 USD/thùng, mức tăng gây áp lực lớn lên chi phí vận hành của hãng.

Giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến các chuyến bay đến Khánh Hòa (ảnh chụp tại sân bay Cam Ranh) ẢNH: BÁ DUY

Nguồn cung nhiên liệu hàng không trong nước vốn phụ thuộc vào nhập khẩu tới 70 - 80%, nay đang suy giảm đáng kể, giá nhiên liệu tăng khiến chi phí khai thác tăng cao và tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt trong giai đoạn tới.

Trước bối cảnh này, Vietnam Airlines xác định ưu tiên duy trì các đường bay kết nối quốc gia và tuyến nội địa huyết mạch, tạm dừng các tuyến chưa đảm bảo bù đắp chi phí khai thác. Hãng cam kết theo dõi sát thị trường để sớm khôi phục tuyến Hải Phòng - Cam Ranh khi đủ điều kiện.

Sau khi nhận thông báo, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí thông tin kịp thời đến người dân. Tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Vietnam Airlines và các hãng hàng không bảo đảm các chuyến bay đến Khánh Hòa đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.