Hãng hàng không đầu tiên của Mỹ cắt giảm chuyến bay do giá nhiên liệu tăng cao

Giám đốc điều hành hãng hàng không United Airlines, Scott Kirby, cho biết trong một văn bản gửi nhân viên được công bố hôm thứ sáu rằng hãng sẽ cắt giảm khoảng 5% công suất bằng cách cắt giảm các tuyến bay kém lợi nhuận.

Ông cho hay, công ty đang chuẩn bị cho một thời kỳ dài giá nhiên liệu ở mức cao, dự báo giá dầu ở mức 175 đô la Mỹ một thùng và dự kiến giá có thể duy trì trên 100 đô la cho đến cuối năm 2027. "Thực tế là, giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi trong ba tuần qua", Kirby nói và nhấn mạnh: "Nếu giá duy trì ở mức này, điều đó có nghĩa là chi phí hàng năm sẽ tăng thêm 11 tỉ đô la Mỹ chỉ riêng cho nhiên liệu máy bay. Để dễ hình dung, trong năm kinh doanh tốt nhất của United, chúng tôi chỉ kiếm được chưa đến 5 tỉ đô la".

United trở thành hãng bay đầu tiên của Mỹ cắt giảm chuyến bay vì giá nhiên liệu tăng cao ẢNH: NYP

Kirby chia sẻ thêm, United không hoảng loạn và có kế hoạch quản lý áp lực ngắn hạn bằng cách cắt giảm các chuyến bay không sinh lời trong khi vẫn tiếp tục chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Việc cắt giảm của hãng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5 điểm phần trăm công suất dự kiến, bao gồm khoảng 3 điểm từ các chuyến bay ngoài giờ cao điểm như các tuyến giữa tuần và đêm, khoảng 1 điểm từ việc giảm tại sân bay Chicago O'Hare, và 1 điểm khác liên quan đến việc tạm ngừng dịch vụ đến Tel Aviv và Dubai. Hãng hàng không dự kiến sẽ khôi phục lịch trình đầy đủ vào mùa thu, theo New York Post.

Ông nhấn mạnh, United không phản ứng với cú sốc giá nhiên liệu bằng các biện pháp quyết liệt như trong các đợt suy thoái trước đây, chẳng hạn như cho nhân viên nghỉ việc tạm thời hoặc trì hoãn đặt hàng máy bay. Thay vào đó, hãng dự định tiếp tục nhận khoảng 120 máy bay mới trong năm nay, bao gồm 20 chiếc Boeing 787, và 130 máy bay khác dự kiến sẽ được giao vào tháng 4 năm 2028.

"Kế hoạch dài hạn của chúng tôi về việc giao máy bay hoặc tổng công suất cho năm 2027 trở đi không thay đổi, nhưng không có lý do gì để đốt tiền trong ngắn hạn vào những chuyến bay mà không thể bù đắp được chi phí nhiên liệu này", ông nói. Chiến lược, theo Kirby, là cắt giảm các chuyến bay không sinh lời trong ngắn hạn trong khi vẫn tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng dài hạn.

Trong khi đó, các hãng hàng không khác cho đến nay vẫn chưa công bố các đợt cắt giảm chuyến bay lớn, điều này cho thấy United là một trong những hãng hàng không đầu tiên của Mỹ chuyển từ cảnh báo sang hành động khi giá nhiên liệu tăng cao.

Theo Reuters, Delta Air Lines có thể cắt giảm công suất nếu giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao, trong khi các hãng hàng không lớn khác của Mỹ vẫn dựa vào việc tăng giá vé để bù đắp chi phí tăng cao. Các hãng hàng không quốc tế đã hành động nhanh hơn, với các hãng như Qantas, Scandinavian Airlines và Thai Airways tăng giá vé, và Air New Zealand hủy hơn 1.000 chuyến bay…