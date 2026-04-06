Đà Nẵng: 2 xe ô tô đối đầu, 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 6.4, Công an xã Quế Sơn Trung (thành phố Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển số 92C-136.xx do ông N.V.T (52 tuổi, ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường liên xã ĐT611. Khi đến đoạn qua thôn Phước Thành (xã Quế Sơn Trung) thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang biển số 43A-875.xx do anh T.V.T (32 tuổi, ở xã Quế Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô 4 chỗ mang biển số 43A-875.xx chở theo thêm 3 người khác.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong, nhiều người bị thương nặng ẢNH: C.X

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 4 người ngồi trên xe ô tô 4 chỗ bị thương nặng. Tuy nhiên, dù đã được người dân kịp thời đưa đến Trung tâm Y tế Quế Sơn cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà M.T.T.H (1 trong 4 người gặp nạn) đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, đầu 2 xe ô tô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.