Tai nạn giao thông tại Pleiku, hai ông cháu tử vong dưới gầm xe tải

Khoảng 10 giờ 30 ngày 28.11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Duẩn, P.Pleiku (Gia Lai).

Thời điểm trên, xe tải BS 81A - 530.XX do tài xế L.T.S (32 tuổi, ở P.An Phú, Gia Lai) điều khiển đang lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng tây - đông, đến trước ngã ba giao nhau với đường Lê Văn Tám đã xảy ra va chạm với xe máy BS 81B1 - 882.XX chạy cùng chiều phía trước.

Theo thông tin ban đầu, xe máy do ông P.H.Đ (70 tuổi, ở P.Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại là T.N.B.N (10 tuổi, ở P.Hội Phú, Gia Lai).

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Pleiku khiến hai ông cháu tử vong

ẢNH: TRẦN HIẾU

Vụ va chạm với xe tải khiến xe máy ngã ra đường, hai ông cháu bị cuốn vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Theo gia đình, ông Đ. đang chở cháu N. trên đường đi học về.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân và điều tiết giao thông.