Thời sự

Khởi công gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại Huế chào mừng ngày giải phóng

Bùi Ngọc Long
26/03/2026 15:35 GMT+7

Thành phố Huế khởi công dự án nhà ở xã hội với gần 1.000 căn hộ cho người thu nhập thấp, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Ngày 26.3, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26.3.1975 - 26.3.2026) và Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), thành phố Huế phối hợp các nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở xã hội Bàu Vá (tại phường Thủy Xuân) và dự án nhà ở xã hội Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế).

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội Chân Mây, xã Chân Mây - Lăng Cô

Dự án nhà ở xã hội Bàu Vá, phường Thủy Xuân do Công ty cổ phần F1 Homes làm chủ đầu tư tại khu đất ký hiệu OM.A - 01 thuộc Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu trung tâm phía tây thành phố Huế, thuộc địa bàn phường Thủy Xuân. Dự án có diện tích khoảng 8.674 m², quy mô xây dựng khoảng 454 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 530 tỉ đồng.

Công trình hoàn thành sẽ góp phần cải thiện quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố Huế.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại Bàu Vá (phường Thủy Xuân)

Dự án nhà ở xã hội Chân Mây, xã Chân Mây - Lăng Cô do Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế làm chủ đầu tư tại vị trí 8 thuộc Khu đô thị Chân Mây.

Dự án có diện tích khoảng 18.788 m², số lượng căn hộ nhà ở xã hội khoảng 460 căn, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 578 tỉ đồng. Dự án đầu tư nhằm góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động và người dân trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Qua đó hỗ trợ ổn định đời sống, thu hút nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị của khu vực.

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo thêm dư địa thu hút đầu tư trên địa bàn.

Theo UBND thành phố Huế, các dự án được khởi công, động thổ lần này tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của thành phố, từ mở rộng quỹ nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp đến đầu tư cơ sở vật chất giáo dục cho đồng bào miền núi.

Theo đó, mỗi công trình đều được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao chất lượng đời sống người dân và đóng góp vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn tới.


