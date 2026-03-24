Thời sự

Huế quyết tâm thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An 2.400 tỉ dịp 30.4

Lê Hoài Nhân
24/03/2026 10:41 GMT+7

Lãnh đạo UBND thành phố Huế kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, chỉ đạo hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An vào dịp 30.4.

Sáng 24.3, Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh vừa kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ trên địa bàn. 

Tại những công trường đang triển khai dự án trọng điểm, ông Hoàng Hải Minh đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung cao độ cho công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.

Cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36 km, tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng

Đặc biệt, đối với dự án trọng điểm cầu vượt cửa biển Thuận An, phải đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật dịp 30.4.

Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An (tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng) dù đã hợp long, các kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện... nhưng chưa thể thông xe, phải rào chắn hai đầu vì còn vướng mặt ở đoạn đường dẫn 1B.

Như Thanh Niên đã thông tin, qua thống kê vào tháng 1.2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, ở đoạn cuối tuyến 1B có 3 hộ dân chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, 16 hộ đang tháo dỡ nhà. Thực trạng này khiến công tác thi công tuyến đường dẫn bị chậm tiến độ, chưa thể thông xe.

Cầu vượt biển Thuận An đã hợp long

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại, trong toàn bộ khu vực thi công vẫn còn 11 hộ dân chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà thầu, quyết tâm hoàn thiện toàn bộ dự án theo đúng cam kết.

Đến hôm nay 24.3, hạng mục quan trọng nhất là phần cầu chính vượt cửa biển Thuận An (đoạn từ mố M1 đến mố M2) đã hoàn tất thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đã kiểm định thử tải, xác nhận công trình đủ điều kiện để sẵn sàng đưa vào vận hành.

Song song với phần cầu, việc thi công các tuyến đường dẫn đang được triển khai đồng loạt. Cụ thể, phía nhánh 1A (xã Hải Dương cũ), các đơn vị thi công đang thực hiện thảm bê tông nhựa mặt đường, dự kiến hoàn thành trước ngày 26.3. Công tác chỉnh trang và thanh thải toàn khu vực sẽ dứt điểm vào ngày 5.4.

Phía tuyến 1B (phường Thuận An cũ), các đoạn đã có mặt bằng hiện đang được nhà thầu đồng loạt thi công hệ thống thoát nước, cấp nước, vỉa hè, điện chiếu sáng và mặt đường nhằm đảm bảo hoàn thiện vào dịp 30.4.

Theo kế hoạch, cầu vượt biển Thuận An sẽ thông xe kỹ thuật ngày 30.4

Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30.4 đối với đoạn từ đầu tuyến giáp cầu Tam Giang đến nút giao đường Hồ Văn Đỗ. Tuy nhiên, tiến độ chung hiện đang bị ảnh hưởng bởi đoạn cuối dài khoảng 200 m nối ra quốc lộ 49A.

Lên phương án cưỡng chế các trường hợp cố tình chây ì

Ông Hoàng Hải Minh cũng có những chỉ đạo quyết liệt sau khi kiểm tra các dự án khác như tuyến đường đi bộ bờ nam sông Hương, công viên bờ bắc cầu Nguyễn Hoàng; kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nút giao cao tốc với tỉnh lộ 12B).

Phó chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường đi bộ bờ nam sông Hương

Đối với các dự án còn vướng công tác giải phóng mặt bằng như dự án tuyến đường đi bộ bờ nam sông Hương, ông Hoàng Hải Minh đề nghị địa phương tập trung xử lý dứt điểm, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. 

Đồng thời, lên phương án cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành quy định, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, thường xuyên báo cáo tiến độ cho UBND thành phố Huế.

Đối với dự án tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nút giao cao tốc với tỉnh lộ 12B), ông Minh đề nghị tập trung bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, đảm bảo các điều kiện thiết yếu để bố trí, ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

