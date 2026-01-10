Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cận cảnh cầu vượt cửa biển Thuận An 2.400 tỉ đồng chưa thể thông xe

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
10/01/2026 15:00 GMT+7

Dù đã hợp long, các kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện nhưng cầu vượt cửa biển Thuận An ở TP.Huế chưa thể thông xe, phải rào chắn hai đầu vì còn vướng mặt ở đoạn đường dẫn 1B.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 10.1, cầu vượt cửa biển Thuận An đến nay đã cơ bản hoàn thành, tại đầu cầu khu vực xã Hải Dương cũ, lực lượng công nhân đang đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại của đường dẫn, như: hệ thống chiếu sáng, vỉa hè...

Tuy nhiên, đến nay hai đầu cầu vẫn đang phải rào chắn, chặn phương tiện vì hệ thống đường dẫn 1B, đoạn địa phận P.Thuận An cũ vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Cận cảnh cầu vượt cửa biển Thuận An 2.400 tỉ đồng chưa thể thông xe - Ảnh 1.

Cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36 km, với tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại vị trí đường dẫn 1B, nhiều người dân đã hạ giải nhà, nhiều công nhân, xe cơ giới đang san ủi. Trong đó, có một số nhà vẫn chưa thống nhất việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Qua thống kê, còn 3 hộ dân ở đoạn cuối tuyến 1B chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư; 16 hộ đang tiến hành tháo dỡ nhà. Thực trạng này khiến cho công tác thi công tuyến đường dẫn bị chậm tiến độ.

- Ảnh 2.

Cầu có bề rộng từ 20 - 23,5 m

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo báo cáo mới nhất từ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế, dự án chưa thể thông xe do còn vướng mặt bằng ở đường dẫn 1B với chiều dài gần 2,2 km. Để đảm bảo an toàn các đơn vị nhà thầu đã rào chắn hai đầu cầu, không cho các phương tiện lưu thông.

- Ảnh 3.

Hai đầu cầu phải rào chắn vì còn vướng mặt bằng ở đường dẫn 1B (đoạn P.Thuận An cũ)

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án có tên gọi là tuyến đường bộ ven biển và cầu Thuận An (giai đoạn 1) có chiều dài tuyến gần 7,8 km, nối xã Hải Dương cũ và TT.Thuận An cũ. Trong đó, công trình cầu qua cửa Thuận An có chiều dài 2,36 km, bề rộng cầu từ 20 - 23,5 m.

Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, đã giải ngân gần 2.140 tỉ đồng, tổng giá trị xây lắp đã thực hiện đã đạt hơn 91%.

- Ảnh 4.

Các đơn vị đang đang tiến hành giải phóng mặt bằng đoạn đường dẫn 1B

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 5.

Đoạn tuyến 1B ảnh hưởng đến khoảng 229 hộ dân, dự kiến bố trí tái định cư 120 hộ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 6.

Ở tuyến đường dẫn 1A (xã Hải Dương cũ) đã hoàn thành mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 7.

Nhiều vị trí ở đường dẫn 1A đã hoàn thành thảm nhựa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 8.

Tại phía đường dẫn 1A, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, công nhân tiếp tục công tác lắp đặt ống thoát nước, dọn dẹp vệ sinh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 9.

Dự án cầu vượt biển Thuận An khởi công từ tháng 3.2022

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 10.

Điểm nổi bật của cây cầu là hệ thống dây văng màu đỏ, neo trên hai trụ chính hình chữ A vươn cao giữa cửa biển

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 11.

Việc vướng mặt bằng khiến cho toàn tuyến của dự án chậm hoàn thành và thông xe theo kế hoạch

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

