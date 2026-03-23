Chờ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, người dân chạy bộ, đá banh mỗi chiều

Hơn 37 km đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Long Thành, Đồng Nai) đến quốc lộ 56 (phường Bà Rịa, TP.HCM) hiện đang thi công các hạng mục cuối cùng để kịp khai thác trước ngày 31.3.2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Do cao tốc đi qua nhiều khu dân cư, nên những ngày qua, tận dụng mặt bằng sạch đẹp, đường lại chưa thông xe, người dân hai bên đường ra tập thể dục, vui chơi mỗi chiều.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phẳng lì, uốn lượn mềm mại đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai và TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời gian gần đây vào cuối mỗi buổi chiều, người dân sống hai bên đường ra cao tốc để tập thể dục ẢNH; LÊ LÂM

Người thì đạp xe, người thì chạy bộ ẢNH: LÊ LÂM

Người dân tập thể dục trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào cuối chiều ẢNH: LÊ LÂM

Trẻ nhỏ thì thả diều ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra còn chơi cả đá banh giữa bầu không khí rất yên bình ẢNH: LÊ LÂM

Hai người đàn ông trên những chiếc đạp đua chuyên nghiệp đang lướt gió trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Người lớn tuổi thong dong đạp xe ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2026.

Dự án được chia thành 3 thành phần, hiện thành phần 3 (thuộc TP.HCM) đã hoàn thành, thành phần 2 đang hoàn thiện các công đoạn cuối, còn thành phần 1 hiện thi công chậm hơn, dự kiến quý 2/2026 mới hoàn thành.