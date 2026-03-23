Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Chờ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, người dân chạy bộ, đá banh mỗi chiều

Lê Lâm
Lê Lâm
23/03/2026 06:00 GMT+7

Trong khi chờ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, nhiều người dân hai bên đường ra chạy bộ, đạp xe, đá banh, tạo nên khung cảnh sinh hoạt nhộn nhịp mỗi chiều.

Hơn 37 km đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Long Thành, Đồng Nai) đến quốc lộ 56 (phường Bà Rịa, TP.HCM) hiện đang thi công các hạng mục cuối cùng để kịp khai thác trước ngày 31.3.2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Do cao tốc đi qua nhiều khu dân cư, nên những ngày qua, tận dụng mặt bằng sạch đẹp, đường lại chưa thông xe, người dân hai bên đường ra tập thể dục, vui chơi mỗi chiều.

- Ảnh 1.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phẳng lì, uốn lượn mềm mại đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai và TP.HCM

ẢNH: LÊ LÂM

- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời gian gần đây vào cuối mỗi buổi chiều, người dân sống hai bên đường ra cao tốc để tập thể dục

ẢNH; LÊ LÂM

- Ảnh 3.

Người thì đạp xe, người thì chạy bộ

ẢNH: LÊ LÂM

- Ảnh 4.

Người dân tập thể dục trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào cuối chiều

ẢNH: LÊ LÂM

- Ảnh 5.

Trẻ nhỏ thì thả diều

ẢNH: LÊ LÂM

- Ảnh 6.

Ngoài ra còn chơi cả đá banh giữa bầu không khí rất yên bình

ẢNH: LÊ LÂM

- Ảnh 7.

Hai người đàn ông trên những chiếc đạp đua chuyên nghiệp đang lướt gió trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

- Ảnh 8.

Người lớn tuổi thong dong đạp xe

ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác giữa năm 2026.

Dự án được chia thành 3 thành phần, hiện thành phần 3 (thuộc TP.HCM) đã hoàn thành, thành phần 2 đang hoàn thiện các công đoạn cuối, còn thành phần 1 hiện thi công chậm hơn, dự kiến quý 2/2026 mới hoàn thành.

Tin liên quan

Đề xuất thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phân luồng ra sao?

Đề xuất thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Phân luồng ra sao?

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56 được phân luồng ra sao trước đề xuất thông xe vào cuối tháng 3.2026.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây quốc lộ 56 khu dân cư Thả diều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận