Sau buổi tiếp công dân, vụ khiếu kiện hơn 20 năm ở Đà Nẵng được tháo gỡ

Ngày 10.7, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, giải quyết kiến nghị liên quan đến việc thi hành Quyết định số 01/2025/QĐ-THA ngày 31.3.2025 của TAND thành phố Đà Nẵng về công tác giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đối với khu đất của bà Phạm Thị Huệ tại phường Ngũ Hành Sơn.

Vụ việc bắt nguồn từ quá trình thu hồi đất thực hiện dự án khu tái định cư Đông Hải. Trong hơn 2 thập kỷ qua, gia đình bà Huệ liên tục gửi đơn kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Mặc dù bản án của TAND thành phố đã có hiệu lực thi hành và địa phương đã ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhưng gia đình bà Huệ vẫn chưa đồng thuận với việc xác định diện hộ phụ cũng như mức thu tiền sử dụng đất.

Rà soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ từng nội dung kiến nghị

Tại buổi tiếp công dân, toàn bộ hồ sơ vụ việc, quá trình giải quyết và các nội dung người dân còn băn khoăn được rà soát công khai.

Đại diện các cơ quan chuyên môn đã làm rõ căn cứ pháp lý đối với từng nội dung kiến nghị, đặc biệt là việc bố trí tái định cư và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Quang cảnh buổi tiếp công dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng, đây là vụ việc liên quan đến một gia đình chính sách, tồn tại trong nhiều năm nên cần được giải quyết dứt điểm trên cơ sở thực hiện đúng bản án của tòa án, đồng thời vận dụng đầy đủ các quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm trả lời đầy đủ các nội dung kiến nghị, tăng cường quản lý diện tích đất sau thu hồi nhằm tránh phát sinh tranh chấp.

Sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến của công dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND phường Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn diện hồ sơ, đánh giá đầy đủ việc thực hiện bản án và quyết định thi hành án của tòa án.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi tiếp công dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với những nội dung công dân còn băn khoăn, ông Nguyễn Đức Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải giải trình đầy đủ, cụ thể, rõ ràng trên cơ sở quy định của pháp luật. Trường hợp việc áp dụng quy định chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì phải kịp thời điều chỉnh; nếu đã thực hiện đúng thì phải trả lời bằng căn cứ pháp lý cụ thể để tạo sự đồng thuận.

Không chỉ tập trung giải quyết quyền lợi của gia đình bà Huệ, Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để vụ việc kéo dài nhiều năm, chậm phản hồi kiến nghị của công dân. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát phương án quản lý diện tích đất sau thu hồi và bảo đảm quyền tiếp cận hợp pháp đối với các thửa đất liền kề nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp trong thời gian tới.

Các bên thống nhất phương án, hoàn tất giải quyết trong tháng 7

Kết thúc buổi tiếp công dân, dưới sự điều hành và phân tích của Chủ tịch HĐND thành phố, UBND phường Ngũ Hành Sơn và gia đình bà Phạm Thị Huệ đã thống nhất được phương án xử lý dứt điểm vụ việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Dũng khẳng định sau khi lắng nghe, phân tích đầy đủ ý kiến của các bên, vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài của gia đình bà Phạm Thị Huệ đã đạt được sự thống nhất về phương án giải quyết.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ vụ việc kéo dài có một phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành và địa phương khi công tác tham mưu chưa đầy đủ, việc xử lý chưa kịp thời khiến công dân phải đi lại nhiều lần.

Bà Phạm Thị Huệ vui vẻ, nói lời cảm ơn ông Nguyễn Đức Dũng sau khi buổi tiếp công dân kết thúc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đặc biệt, việc sử dụng thuật ngữ chưa chuẩn xác trong một số văn bản hành chính đã dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất giữa các bên. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát và điều chỉnh văn bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Để sớm đưa kết luận vào thực tiễn, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu hoàn thành việc giải quyết các chính sách đất đai trong tháng 7.

Ông Nguyễn Đức Dũng cũng giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; đồng thời, HĐND thành phố sẽ ban hành thông báo kết luận buổi tiếp công dân làm cơ sở để các đơn vị triển khai, không để tiếp tục phát sinh chậm trễ.

Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của chính quyền là "tất cả vì quyền lợi hợp pháp của người dân", Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các nội dung đã thống nhất.

Sau khi đạt được sự đồng thuận, bà Phạm Thị Huệ bày tỏ cảm ơn lãnh đạo HĐND thành phố, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại suốt hơn 20 năm.

Bà Huệ cho biết vụ việc kéo dài khiến gia đình rất mệt mỏi. Tuy nhiên, sau buổi tiếp công dân và định hướng giải quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng, gia đình cảm thấy hài lòng với phương án được thống nhất, đồng thời thêm tin tưởng vào chính quyền.