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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đồng Tháp bố trí tái định cư, gỡ vướng dự án ngàn tỉ ven sông Bảo Định

Thanh Quân
Thanh Quân
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất sử dụng 19 nền tại Khu tái định cư Đạo Thạnh để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án thuộc Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định.

Ngày 23.6, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chấp thuận chủ trương sử dụng 19 nền tái định cư tại Khu tái định cư Đạo Thạnh (khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh) do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tỉnh cũng giao UBND phường Đạo Thạnh rà soát, bố trí đúng đối tượng, bảo đảm thực hiện theo quy định hiện hành.

Đồng Tháp bố trí tái định cư, gỡ vướng mặt bằng dự án gần 2.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhiều hạng mục thuộc Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định gặp khó vì vướng mặt bằng

ẢNH: THANH QUÂN

Quyết định này được xem là bước tháo gỡ quan trọng nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án trọng điểm của tỉnh tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng hơn 726 tỉ đồng. Công trình đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong.

Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành tuyến đường dọc hai bờ sông dài gần 10 km, kết hợp hệ thống kè bảo vệ bờ sông dài hơn 10 km. Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, công viên và các mảng xanh ven sông, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị khu vực trung tâm tỉnh.

Hiện nay, ba gói thầu xây lắp của dự án đang được triển khai với tổng giá trị hơn 820 tỉ đồng. Trong đó, hai gói thầu thuộc phân đoạn 1 và phân đoạn 2 đã đạt trên 90% khối lượng thi công. Riêng phân đoạn 4 đạt hơn 40,8%.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số điểm nghẽn. Đến giữa tháng 6, phân đoạn 1 còn 2 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Tại phân đoạn 4, nhiều khu vực đã cơ bản hoàn tất công tác bàn giao nhưng vẫn còn hàng chục trường hợp đang tiếp tục được vận động, hỗ trợ để sớm bàn giao đất phục vụ thi công.


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