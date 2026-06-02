Vướng mặt bằng, đường ngàn tỉ ven sông Bảo Định, nhiều đoạn làm 'cầm chừng'

Tính đến hết tháng 5.2026, dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp), đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư), công trình có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 726 tỉ đồng.

Nhiều vị trí thuộc dự án vẫn đang vướng mặt bằng gây ảnh hưởng tiến độ thi công ẢNH: THANH QUÂN

Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành tuyến đường giao thông dọc hai bờ sông dài gần 10 km, kết hợp hệ thống kè bảo vệ bờ sông dài hơn 10 km. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng, các công viên và mảng xanh ven sông, góp phần chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển cho khu vực trung tâm tỉnh.

Hiện dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 820 tỉ đồng; trong đó, hai gói thầu thuộc phân đoạn 1 và phân đoạn 2 đã đạt tiến độ trên 90%. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thiện, chỉ còn một số phần việc cuối cùng trước khi đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, một số khu vực khác vẫn đang gặp khó khăn do thiếu mặt bằng thi công liên tục. Vướng mắc nhất là gói thầu phân đoạn 4 hiện mới đạt gần 40% khối lượng, thấp hơn đáng kể so với các phân đoạn còn lại.

Theo chủ đầu tư, các nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và vật tư để triển khai thi công nhưng mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ khiến việc tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại. Có những vị trí đã thi công xong một đoạn nhưng phải tạm dừng ở đoạn kế tiếp vì còn vướng hộ dân hoặc hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương đẩy nhanh thi công dự án ẢNH: THANH QUÂN

Cũng ở phân đoạn 4, dù phía bờ bắc thuộc phường Mỹ Phong đã hoàn tất bàn giao 26 trường hợp bị ảnh hưởng nhưng vẫn còn vướng tuyến ống cấp nước dài khoảng 250 m nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Còn tại gói thầu phân đoạn 1, hiện vẫn còn 2 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Đối với các khu vực khác, tiến độ bàn giao mặt bằng vẫn chưa đạt như kỳ vọng như phường Mỹ Tho, mới có 37 trong tổng số 60 trường hợp bị ảnh hưởng được bàn giao; phường Đạo Thạnh, con số này là 80 trên 114 trường hợp.

Phía bờ nam, riêng đoạn từ rạch Khương Hữu đến cầu Thạnh Trị mới bàn giao được 9 trong tổng số 29 trường hợp bị ảnh hưởng.

Không chỉ vướng mặt bằng dân cư, dự án còn phải xử lý hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện trung thế, hạ thế, viễn thông và cấp nước nằm trong phạm vi thi công cần được di dời đồng bộ trước khi nhà thầu có thể triển khai toàn bộ mặt bằng.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị cấp nước, điện lực và viễn thông được giao phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ từng điểm nghẽn, tạo điều kiện cho công trường thi công liên tục.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định được xem là một trong những công trình hạ tầng quan trọng của tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ góp phần kết nối giao thông, công trình còn mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang cảnh quan ven sông và tạo động lực phát triển mới cho khu vực trung tâm hành chính của tỉnh.



