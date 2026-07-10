Đà Nẵng điều chỉnh dự án Golden Hills City, tổng vốn đầu tư 15.500 tỉ đồng

Ngày 3.7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, ông Hồ Kỳ Minh, đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh là Khu đô thị sinh thái Golden Hills City) do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư.

Sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng từ khoảng 4.400 tỉ đồng lên gần 15.500 tỉ đồng. Cùng với đó, tiến độ thực hiện được điều chỉnh phù hợp với quy mô đầu tư mới, diện tích dành cho hạ tầng xã hội cũng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của cư dân trong tương lai.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Trung Nam tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng nội dung quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án; hoàn thành các kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với những dự án khó khăn, vướng mắc theo phương án cho phép tiếp tục thực hiện của UBND thành phố; đồng thời thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng theo quy định.

Quyết định của UBND thành phố cũng nhấn mạnh nhà đầu tư phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện về huy động vốn, kinh doanh bất động sản và hồ sơ điều chỉnh dự án đã xác định không chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở…

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh thành phố đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đầu tư cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, giải quyết các quyền lợi còn tồn đọng của khách hàng và đối tác, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo quy định. Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội gồm trường học liên cấp, bệnh viện, khu thể thao và nhiều tiện ích công cộng.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills City nằm bên sông Cu Đê ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo kế hoạch, Golden Hills City sẽ phát triển thêm 6 tòa chung cư cao từ 25 - 27 tầng với hơn 4.000 căn hộ theo lộ trình phù hợp. Chủ đầu tư kỳ vọng, cùng với việc thành phố tháo gỡ các vướng mắc của dự án tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ tạo động lực phát triển khu vực tây bắc Đà Nẵng, tăng cường kết nối với cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do.

Trước đó, Golden Hills City đã được UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung vào danh mục các dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội (đợt 2), tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm.

Ngay sau đó, thành phố cũng ban hành quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án.

Golden Hills City được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt từ tháng 11.2008 với quy mô hơn 342 ha trên địa bàn nay thuộc các phường Hải Vân và Liên Chiểu. Đến năm 2010, thành phố giao đất cho Công ty CP Trung Nam đầu tư xây dựng khu đô thị với các hạng mục gồm khu thương mại - dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn, khu thể dục thể thao và vui chơi giải trí. Dự án nằm bên sông Cu Đê, được quy hoạch với 485 biệt thự đơn lập có diện tích từ 500 - 1.000 m² và 360 biệt thự song lập từ 300 - 600 m², tổng vốn đầu tư ban đầu gần 4.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý kéo dài, dự án nhiều năm triển khai dang dở, nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang, ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị khu vực tây bắc Đà Nẵng.



