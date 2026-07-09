Mòn mỏi chờ sổ hồng, vì sao nhiều dự án ở TP.HCM khó gỡ vướng?

Chiều 9.7, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) thông tin về công tác tháo gỡ vướng mắc, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai, tổ công tác 1645 đã liên tục tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

251 dự án đã được xem xét, tháo gỡ để "mở đường" cấp sổ hồng ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Các cuộc họp được tổ chức với tần suất 1 lần/tuần. Đến ngày 1.7.2026, tổ công tác 1645 đã tổ chức 94 cuộc họp. Trong đó, số dự án đã họp là 330 dự án và 251 dự án đã được xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Vì sao việc gỡ vướng mất nhiều thời gian?

Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết việc tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng kéo dài tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố có tính chất pháp lý phức tạp. Các vấn đề này liên quan đến nhiều lĩnh vực và cần có ý kiến của các sở, ban, ngành là thành viên của tổ công tác tham mưu tháo gỡ. Do đó, quá trình xử lý phải được thực hiện thận trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đơn vị này đang tiếp tục tiếp nhận thông tin các dự án chưa được cấp sổ hồng cho người mua nhà.



Nguồn thông tin được tiếp nhận thông qua đơn, thư phản ánh của công dân và văn bản đề nghị của chủ đầu tư dự án. Sau đó, các trường hợp này sẽ được rà soát, báo cáo tổ công tác 1645 tháo gỡ để giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM điều hành họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM) đã có công văn gửi UBND phường, xã, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để thống kê các dự án còn vướng mắc.

Việc thống kê tập trung vào các dự án chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận hoặc đã được cấp một phần nhưng vẫn còn tồn tại vướng mắc pháp lý chưa được giải quyết.

Trên cơ sở đó, các đơn vị tổng hợp, phân loại, xác định khó khăn, vướng mắc để báo cáo tổ công tác 1645 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thực hiện cấp giấy chứng nhận.

"Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ tiếp tục tổng hợp, rà soát các dự án còn tồn tại khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để kịp thời tham mưu tổ công tác 1645 xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định, góp phần thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án", đơn vị thông tin.