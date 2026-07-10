Đà Nẵng và Vietnam Airlines ký hợp tác toàn diện, hướng tới mở thêm đường bay

Sáng nay 10.7, UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Thỏa thuận đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên, tập trung mở rộng kết nối hàng không, nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch, đầu tư, thương mại.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu mở mới và nâng cao hiệu quả khai thác các đường bay trong nước, quốc tế; tăng cường truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thông qua hệ sinh thái của Vietnam Airlines; đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch gắn với mạng đường bay, ưu tiên các phân khúc có giá trị gia tăng cao như MICE, nghỉ dưỡng, golf, du lịch văn hóa và ẩm thực.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng và Vietnam Airlines cũng sẽ phối hợp quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, sản phẩm OCOP, môi trường đầu tư của thành phố; tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và đối ngoại.

Đại diện UBND thành phố Đà Nẵng và Vietnam Airlines trao biên bản ký kết hợp tác toàn diện ẢNH: HOÀNG SƠN

Điểm mới của giai đoạn hợp tác 2026 - 2030 là xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, chia sẻ thông tin, dữ liệu thị trường và xác định các chỉ tiêu cụ thể để theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hàng không là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế.

Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với Vietnam Airlines thể hiện quyết tâm của thành phố trong nâng cao năng lực kết nối, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Về phía Vietnam Airlines, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa khẳng định hãng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong phát triển mạng lưới đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến và triển khai các chương trình xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và quốc tế.

Vietnam Airlines hiện khai thác 6 đường bay nội địa và 4 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong kết nối thành phố với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước và khu vực.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 2,3 triệu lượt hành khách đến và đi từ Đà Nẵng. Cùng với sự đồng hành của các đối tác, trong đó có Vietnam Airlines, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với gần 9,77 triệu lượt khách lưu trú trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 5,16 triệu lượt, tăng 28%.