Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay TP.HCM - Phuket

Đại diện Vietnam Airlines cùng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khai trường đường bay thẳng TP.HCM - Phuket ẢNH: VNA

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VN621 được khai thác bằng máy bay Airbus A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống sân bay Phuket lúc 17 giờ 50 (giờ địa phương), chở 152 hành khách.

Tại Phuket, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan, sân bay Thái Lan và lãnh đạo tỉnh Phuket tham dự sự kiện. Hành khách và tổ bay trên chuyến bay đầu tiên cũng được tặng vòng hoa và quà lưu niệm.

Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Phuket, nâng tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Thái Lan lên gần 70 chuyến mỗi tuần ẢNH: VNA

Ngay trong tối cùng ngày, chuyến bay VN620 từ Phuket đi TP.HCM cũng phục vụ gần 100 hành khách, đánh dấu chuyến khai thác đầu tiên của đường bay theo chiều ngược lại.

Đường bay mới là kết quả sau Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Tổng cục Du lịch Thái Lan được hai bên ký kết vào tháng 5.2026. Việc đưa đường bay vào khai thác đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần tăng kết nối hàng không, du lịch và thương mại giữa hai nước.

Vietnam Airlines tặng hoa cho những hành khách nước ngoài đầu tiên trên chuyến bay khai trương TP.HCM – Phuket tại khu vực làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: VNA

Vietnam Airlines khai thác đường bay TP.HCM - Phuket với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ bảy và chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM lúc 16 giờ, đến Phuket lúc 17 giờ 50. Chiều ngược lại, máy bay rời Phuket lúc 18 giờ 45 và hạ cánh tại TP.HCM lúc 20h55.

Việc mở đường bay TP.HCM - Phuket đưa tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan do Vietnam Airlines khai thác lên gần 70 chuyến mỗi tuần. Qua trung tâm trung chuyển tại TP.HCM, hành khách từ Phuket có thể tiếp tục nối chuyến đến nhiều điểm đến trong mạng bay của hãng tại Đông Bắc Á, châu Âu và Australia.

Những hành khách đầu tiên trên đường bay thẳng TP.HCM – Phuket được chào đón bằng hoa và quà lưu niệm ngay khi hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Phuket ẢNH: VNA

Từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã mở và công bố các đường bay quốc tế mới đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Singapore, Manila, Moscow, Kaohsiung, Melbourne và Sydney để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.

Việc tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế giúp tăng khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho du lịch, thương mại và đầu tư.