Công an TP.HCM cam kết xử lý dứt điểm vướng mắc thủ tục hành chính

Nhiều vướng mắc khi vận hành thực tế

Tham dự có lãnh đạo Công an TP.HCM, lãnh đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cùng hơn 50 đại biểu là người dân, doanh nghiệp tham gia đối thoại. Đây là dịp để các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đại diện PC06 trả lời thắc mắc về thủ tục hành chính ẢNH: NGỌC LÊ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong những năm qua, Công an TP.HCM đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cải cách quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Dù vậy, Công an TP.HCM xác định vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác. Lãnh đạo Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lực lượng công an sẽ không ngừng lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP.HCM, để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, kỳ vọng của nhân dân.

Buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh các đơn vị chức năng đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số. Dù vậy, thực tế vận hành hệ thống dịch vụ công vẫn ghi nhận không ít vướng mắc. Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng một số trường hợp khi gửi hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công thì bị trả lại. Khi người dân chỉnh sửa và gửi lại, hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này dẫn đến lượng đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính gửi về cơ quan chức năng tăng cao.

Đến hạn nhưng chưa có kết quả phải làm sao ?

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng ghi nhận 11 ý kiến đóng góp. Mục tiêu trọng tâm được đặt ra là đơn giản hóa thủ tục cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập, như đại diện một doanh nghiệp ở TP.HCM phản ánh dù hướng tới cấp giấy phép điện tử từ năm 2025, nhưng khi nộp hồ sơ lên cơ quan xuất nhập cảnh, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu sang Sở Tài chính lấy giấy tờ bổ sung. Việc phải đi lại tới 2 lần gây mất rất nhiều thời gian.

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại ẢNH: NGỌC LÊ

Trả lời ý kiến này, Phòng Xuất nhập cảnh cho biết hiện nay dữ liệu của một số sở ngành địa phương chưa được kết nối liên thông. Bộ Công an hiện đã kết nối dữ liệu dân cư với một số bộ ngành và đặt mục tiêu đến năm 2030, có 26 cơ sở dữ liệu bắt buộc phải kết nối, chia sẻ để giải tỏa các "điểm nghẽn", hướng tới làm thủ tục đơn giản nhất cho người dân.

Một ý kiến khác nêu thực trạng nộp hồ sơ cho người nước ngoài nhưng quá thời hạn vẫn chưa nhận được kết quả, trong khi visa của người nước ngoài đã hết hạn. Người dân đặt câu hỏi về cơ chế hỗ trợ để người nước ngoài không bị xử phạt hành chính. Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ghi nhận bất cập và đưa ra hướng xử lý trước mắt: Đối với các trường hợp hồ sơ nộp qua hệ thống sắp hết hạn, doanh nghiệp cần giữ lại hồ sơ để Phòng Xuất nhập cảnh hỗ trợ cấp sớm, tránh bị trễ hạn và xử phạt hành chính.

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều người dân tỏ ra khá lúng túng về quy trình thực hiện trên Cổng dịch vụ công. Chẳng hạn, có câu hỏi về quy trình khi một giấy phép lái xe vừa được cấp đổi trên Cổng dịch vụ công, vừa có thể nộp hồ sơ trực tiếp. Một thắc mắc khác về việc có thể thực hiện cấp đổi cùng lúc nhiều bằng lái trên Cổng dịch vụ công được không, và liệu có thể sử dụng một giấy khám sức khỏe để nộp cấp đổi cho nhiều hồ sơ? Hay đại diện một trường cao đẳng nghề ở TP.HCM băn khoăn thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe mô tô do tỉnh cấp bị mất thì có thể làm trên Cổng dịch vụ công không, hay bắt buộc phải về công an tỉnh cũ để xin cấp lại?

Đại diện PC08 cho biết hiện nay quy trình cấp đổi giấy phép lái xe đang được vận hành song song cả 2 hình thức: trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và trực tiếp. Đối với ô tô, nếu giấy phép lái xe còn hạn thì có thể thực hiện trên dịch vụ công. Tuy nhiên, với trường hợp thông tin trên giấy phép lái xe bị sai lệch so với căn cước công dân, người dân bắt buộc phải đến làm việc trực tiếp tại cơ quan cảnh sát giao thông cấp phòng, huyện, xã hoặc đặc khu để được hỗ trợ.

Riêng đối với giấy phép lái xe mô tô, theo PC08, hệ thống dịch vụ công hiện chưa đồng bộ hoàn toàn. Bộ Công an đang tích cực triển khai nâng cấp hệ thống và kỳ vọng đến hết tháng 7 năm nay sẽ có thể thực hiện toàn bộ thủ tục này trên môi trường trực tuyến để giảm tải áp lực đi lại cho người dân.