Công an TP.HCM đối thoại trực tiếp với người dân về thủ tục hành chính

Ngày 14.7, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 nhằm lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGỌC LÊ

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cùng hơn 50 đại biểu là người dân, doanh nghiệp đăng ký đối thoại.

Theo Công an TP.HCM, hội nghị nhằm phát huy quyền giám sát của người dân, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đây cũng là dịp để các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Theo Công an TP.HCM, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn lực lượng đã tiếp nhận và giải quyết 9.743.936 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 9.552.242 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, chiếm 98,03%, còn lại 191.694 hồ sơ được giải quyết trực tiếp.

Lĩnh vực xuất nhập cảnh tiếp nhận và giải quyết 3.613.346 hồ sơ. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 6.739 hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài và đã được cấp 6.444 tài khoản.

Trong lĩnh vực giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã đã giải quyết 398.504 hồ sơ liên quan đến đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính và cấp giấy phép lái xe.

Toàn cảnh buổi đối thoại ẢNH: NGỌC LÊ

Ở lĩnh vực cư trú, công an cấp xã đã giải quyết 4.852.511 hồ sơ, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả hai nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết chế độ mai táng.

Đối với lĩnh vực căn cước, Công an TP.HCM đã giải quyết 747.269 hồ sơ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn giải quyết 951 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 8.905 hồ sơ liên quan đến quản lý con dấu; 1.161 hồ sơ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM đã giải quyết 4.285 hồ sơ. Lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp đã giải quyết 117.004 hồ sơ. Công an TP.HCM cũng triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân thông qua ứng dụng VNeID sau khi hoàn thành thủ tục hành chính.

Hiện Công an TP.HCM đang công khai 176 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử và tại các điểm tiếp nhận hồ sơ. Trong số này, 38 thủ tục đã được cắt giảm thời gian giải quyết, đạt tỷ lệ 21,6%.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hằng tuần ở nhiều lĩnh vực như căn cước, cư trú, xuất nhập cảnh, đăng ký xe, phòng cháy chữa cháy, lý lịch tư pháp và xử lý vi phạm giao thông. Riêng lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe được tổ chức tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật.

Áp lực xử lý hồ sơ trực tuyến

Trực tiếp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, lãnh đạo 6 phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM vừa qua đã có buổi đối thoại, tương tác trực tiếp. Hai lĩnh vực thu hút nhiều ý kiến nhất là thủ tục xuất nhập cảnh và giao thông.

Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp ẢNH: NGỌC LÊ

Buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh các đơn vị chức năng đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số. Dù vậy, thực tế vận hành hệ thống dịch vụ công vẫn ghi nhận không ít vướng mắc từ phía người dân.

Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng khi gửi hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công, một số trường hợp bị trả lại hồ sơ. Đáng nói, khi người dân chỉnh sửa và gửi lại, hồ sơ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này dẫn đến lượng đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính gửi về cơ quan chức năng tăng cao.

Đại diện cơ quan chức năng thẳng thắn chia sẻ, việc có quá nhiều kênh để người dân tương tác, phản ánh về thủ tục hành chính hiện nay cũng đang tạo ra một áp lực không nhỏ cho lực lượng xử lý tại cơ sở.

Nỗi lo 'chạy giấy tờ' và visa hết hạn, sợ bị phạt

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng đã ghi nhận 11 ý kiến đóng góp. Mục tiêu trọng tâm được đặt ra là đơn giản hóa thủ tục cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều bất cập, như anh Sơn phản ánh dù hướng tới cấp giấy phép điện tử từ năm 2025, nhưng khi nộp hồ sơ lên cơ quan xuất nhập cảnh, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu sang Sở Tài chính lấy giấy tờ bổ sung. Việc phải đi lại tới 2 lần gây mất rất nhiều thời gian.

Nhiều người đặt câu hỏi tại buổi đối thoại ẢNH: NGỌC LÊ

Hay anh Huỳnh (ở TP.HCM) nêu thực trạng nộp hồ sơ cho người nước ngoài nhưng quá thời hạn vẫn chưa nhận được kết quả, trong khi visa của người nước ngoài đã hết hạn. Người dân đặt câu hỏi về cơ chế hỗ trợ để người nước ngoài không bị xử phạt hành chính được không?

Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) ghi nhận các bất cập và đưa ra hướng xử lý trước mắt: Đối với các trường hợp hồ sơ nộp qua hệ thống sắp hết hạn, doanh nghiệp cần giữ lại hồ sơ để Phòng Xuất nhập cảnh hỗ trợ cấp sớm, tránh bị trễ hạn và xử phạt hành chính.

Trả lời thắc mắc của anh Sơn, đại diện PA08 cho biết hiện nay dữ liệu các sở ngành địa phương hiện chưa được kết nối liên thông (hiện có 330 cơ sở dữ liệu quốc gia cần kết nối). Bộ Công an hiện đã kết nối dữ liệu dân cư với một số bộ ngành và đặt mục tiêu đến năm 2030, có 26 cơ sở dữ liệu bắt buộc phải kết nối, chia sẻ để giải tỏa các "điểm nghẽn", hướng tới làm thủ tục đơn giản nhất cho người dân.

'Nóng' chuyện cấp đổi giấy phép lái xe

Giao thông tiếp tục là lĩnh vực gắn liền với đời sống dân sinh và doanh nghiệp, thu hút rất nhiều ý kiến đối thoại. Buổi làm việc ghi nhận 10 câu hỏi về sát hạch lái xe và 5 câu hỏi về thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Người dân tỏ ra khá lúng túng trước các quy trình thực hiện trên Cổng dịch vụ công.

Chị Thanh Hoa thắc mắc về quy trình khi một giấy phép lái xe vừa được cấp đổi trên Cổng dịch vụ công, vừa được nhận hồ sơ trực tiếp. Còn chị Bích Thảo đặt câu hỏi về việc có thể thực hiện cấp đổi cùng lúc nhiều bằng lái trên Cổng dịch vụ công được không, và liệu có thể sử dụng 1 giấy khám sức khỏe để nộp cấp đổi cho nhiều hồ sơ?

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông trả lời tại buổi đối thoại ẢNH: NGỌC LÊ

Chị Xuân Như (đại diện 1 trường cao đẳng nghề ở TP.HCM) băn khoăn về thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe mô tô do tỉnh cấp bị mất có thể làm trên Cổng dịch vụ công không, hay bắt buộc phải về công an tỉnh cũ để xin cấp lại?

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) cho biết hiện nay quy trình cấp đổi giấy phép lái xe đang được vận hành song song cả 2 hình thức: trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và trực tiếp.

"Đối với ô tô, nếu giấy phép lái xe còn hạn thì có thể thực hiện trên dịch vụ công. Tuy nhiên, với trường hợp thông tin trên giấy phép lái xe bị sai lệch so với căn cước công dân, người dân bắt buộc phải đến làm việc trực tiếp tại cơ quan cảnh sát giao thông cấp phòng, huyện, xã hoặc đặc khu để được hỗ trợ", đại diện PC08 nói.

Riêng đối với giấy phép lái xe mô tô, theo PC08, hệ thống dịch vụ công hiện chưa đồng bộ hoàn toàn. Bộ Công an đang tích cực triển khai nâng cấp hệ thống và kỳ vọng đến hết tháng 7 năm nay sẽ có thể thực hiện toàn bộ thủ tục này trên môi trường trực tuyến để giảm tải áp lực đi lại cho người dân.

Kết thúc hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2026, đại diện Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.