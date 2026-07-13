Ngày 13.7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết cơ quan này vừa triệt phá một đường dây buôn bán thuốc nổ TNT với quy mô hoạt động liên tỉnh cực kỳ phức tạp. Đây là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM nhằm tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ quân dụng.

Bắt quả tang vụ giao dịch ven biển

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện một đường dây tội phạm có phương thức hoạt động khép kín. Các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khu vực ven biển và các hoạt động khai thác khoáng sản, đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán thuốc nổ TNT liên tỉnh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 26.6, Ban chuyên án quyết định triển khai đồng loạt lực lượng vây ráp. Tại khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng, TP.HCM), lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, ở Đồng Nai) đang mang theo túi chứa khoảng 7 kg chất nghi thuốc nổ TNT để bán cho Lê Xuân Đức (22 tuổi, ở phường Phước Thắng, TP.HCM). Khi hai bên đang giao nhận tang vật và chuẩn bị giao tiền thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ tại chỗ.

Đấu tranh khai thác, công an làm rõ bản chất tinh vi và liều lĩnh của đường dây này. Tháng 5.2026, Lê Xuân An (48 tuổi, bố của Đức) đặt mua của Nguyên 7 kg thuốc nổ TNT với mục đích bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Nguyên sau đó liên hệ với Nguyễn Anh Minh (61 tuổi, ở Đồng Nai) để gom hàng với giá 400.000 đồng/kg. Minh là đối tượng chuyên thu gom các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh rồi tự ý cưa phá trái phép để lấy thuốc nổ bên trong.

Đáng chú ý, do số lượng thu gom thực tế chỉ được 6 kg, chưa đủ đơn hàng của An, Nguyễn Văn Nguyên đã trộn thêm đất vào thuốc nổ nhằm tăng khối lượng lên thành 7 kg để trục lợi.

Tiếp đó, Nguyên đón xe buýt vận chuyển số thuốc nổ trên từ Đồng Nai xuống TP.HCM giao dịch. Khi tới nơi, do An đang ở Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước (43 tuổi) và con trai Lê Xuân Đức ra nhận hàng thì bị công an bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Châu (54 tuổi, ở Đồng Nai) cũng là một mắt xích chuyên tháo gỡ đầu đạn và gom thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau để bán lại cho Nguyên.

Không chỉ tiêu thụ tại TP.HCM, Nguyên còn nhiều lần mua bán thuốc nổ ở tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, vào ngày 23.6, Nguyên bán 6 kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (58 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng), số hàng này sau đó bán qua trung gian đến tay Trần Thanh Minh (38 tuổi) để dùng vào việc khai thác đá trái phép.

Tạm giữ 8 người, thu giữ lượng lớn vật liệu nổ quân dụng

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ. Tổng cộng, Ban chuyên án đã thu giữ 16,1 kg thuốc nổ TNT, 2 vỏ đầu đạn cùng nhiều máy dò kim loại, vật chứng liên quan. Kết quả giám định khẳng định toàn bộ đều là thuốc nổ quân dụng có sức công phá đặc biệt lớn.

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Riêng đối tượng Lê Xuân An, sau khi thấy động đã bỏ trốn nhưng đến ngày 28.6, dưới sự vận động của cơ quan công an và gia đình, An đã ra đầu thú. An còn khai nhận thêm đã từng bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để trừ nợ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An. Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Công an TP.HCM khuyến cáo, vật liệu nổ quân dụng là loại vật chất đặc biệt nguy hiểm, được Nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, cất giữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép; khi phát hiện bom, mìn, đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh cần lập tức báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.