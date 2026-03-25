Bắt tạm giam chủ tàu cá tàng trữ 95 kg thuốc nổ để khai thác hải sản

Hải Phong
25/03/2026 21:30 GMT+7

Chủ tàu cá ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị khởi tố, tạm giam do vận chuyển, tàng trữ 95 kg thuốc nổ với mục đích sử dụng trong khai thác hải sản trái phép trên vùng biển.

Ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với ông Đinh Sửu (53 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Tạm giam chủ tàu cá tàng trữ 95 kg thuốc nổ để khai thác hải sản- Ảnh 1.

Công an đọc lệnh tạm giam đối với ông Đinh Sửu

ẢNH: T.S

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2025, ông Sửu (chủ một tàu cá) đã mua tổng cộng 95 kg thuốc nổ, đưa về cất giấu tại nhà với mục đích sử dụng trong khai thác hải sản.

Rạng sáng 15.3, ông Sửu vận chuyển toàn bộ số thuốc nổ trên ra khu vực bãi biển để đưa lên tàu cá.

Đến khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tổ công tác của Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi), Đồn biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn phát hiện ông Sửu điều khiển xe máy chở 3 bao tải lưu thông trên tuyến đường cơ động ven biển, có biểu hiện nghi vấn.

Tạm giam chủ tàu cá tàng trữ 95 kg thuốc nổ để khai thác hải sản- Ảnh 2.

Nơi ông Đinh Sửu cất giấu thuốc nổ để sử dụng đánh bắt hải sản

ẢNH: V.T

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ. Mở rộng kiểm tra tại khu vực bãi biển gần đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm 3 bao tải khác do ông Sửu cất giấu trước đó. Tổng khối lượng tang vật thu giữ là 95 kg.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt người đàn ông chở gần 100 kg thuốc nổ ra biển đặc khu Lý Sơn

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị bắt quả tang một người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn vận chuyển trái phép gần 100 kg thuốc nổ bằng xe máy lúc rạng sáng.

