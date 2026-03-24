Nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở Quảng Ngãi sa lưới

Chiều 24.3, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Dũng (35 tuổi, ở xã Tịnh Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tấn Dũng bị công an bắt giữ ẢNH: D.K

Trước đó, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận tin báo của người dân địa phương về việc bị mất trộm tài sản. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng công an các xã Đông Sơn, Tịnh Khê triển khai các biện pháp truy xét.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tấn Dũng là nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận từ ngày 1 đến 22.3 đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 2 vụ xảy ra tại xã Vạn Tường và 5 vụ tại xã Đông Sơn. Tài sản trộm được gồm tiền mặt, vàng, heo đất… với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nghi phạm là điều khiển xe mô tô đi dạo quanh các khu dân cư để tìm cơ hội ra tay. Khi phát hiện nhà dân có sơ hở, Dũng mặc áo mưa nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, sau đó cắt camera an ninh, đập cửa hoặc cửa sổ để đột nhập lục lọi tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đáng chú ý, Dũng cho biết có ý định sẵn sàng tấn công chủ nhà nếu bị phát hiện, cho thấy tính chất manh động, nguy hiểm.

Ghi nhận thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, hôm nay 24.3, UBND xã Vạn Tường đã khen thưởng đột xuất tập thể Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Vạn Tường cùng các cá nhân xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.