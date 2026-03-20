Bắt giữ hàng tấn lạp xưởng, chả mực, phi lê gà... không rõ nguồn gốc

Ngày 20.3, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang) đã phát hiện 2 phương tiện ô tô đang lưu thông trên địa bàn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa vi phạm. Đội đã chủ động phối hợp với CSGT và công an kinh tế (Công an tỉnh Tuyên Quang) để dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra.

Lô hàng hơn 2,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị cơ quan chức năng tạm giữ ẢNH: QLTT CUNG CẤP

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định: 2 xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm gồm lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, tổng khối lượng hàng hóa 2,3 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên, các sản phẩm có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng lưu ý, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đều là thực phẩm tiêu dùng, có thời hạn sử dụng và yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với khối lượng rất lớn, nếu không được kiểm soát kịp thời, số hàng này có thể nhanh chóng được phân phối, tiêu thụ trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Đội Quản lý thị trường số 1, việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn lô hàng ngay từ khâu vận chuyển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là việc xử lý một vụ vi phạm mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ phát tán một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc ra thị trường. Nếu số hàng hóa trên được lưu thông, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cao, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm cùng phương tiện vận chuyển để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



