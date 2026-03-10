Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quản lý thị trường Tây Ninh nêu nguyên nhân nhiều cây xăng đóng cửa

Bắc Bình
Bắc Bình
10/03/2026 15:37 GMT+7

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo chính thức về nguyên nhân một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn ngưng hoạt động hoặc treo biển hết hàng.

Ngày 10.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã tiến hành giám sát 252 cửa hàng xăng dầu trên toàn địa bàn. Kết quả ghi nhận có 6 cây xăng đang ngưng hoạt động hoặc trong tình trạng hết hàng.

Quản lý thị trường Tây Ninh thông tin về nguyên nhân nhiều cây xăng đóng cửa - Ảnh 1.

Quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra tình trạng 1 cây xăng ngừng bán

ẢNH: B.B

Qua xác minh, nguyên nhân dẫn đến việc ngưng kinh doanh tại các điểm này do đang tranh chấp hợp đồng kinh doanh, do không đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ, do chưa đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Có trạm xảy ra tình trạng hết xăng nhưng vẫn còn dầu DO. Đáng chú ý, tại Công ty TNHH Xăng dầu Q.M (Tây Ninh), tình trạng hết cả xăng lẫn dầu đã xảy ra. Dù doanh nghiệp đã đặt hàng từ ngày 5.3 nhưng phía đơn vị cung ứng chưa xác nhận vì lý do điều phối sản lượng theo tuần.

Quản lý thị trường Tây Ninh thông tin về nguyên nhân nhiều cây xăng đóng cửa - Ảnh 2.

Quản lý thị trường đã làm việc với chủ cây xăng A.T ở xã Ninh Điền

ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Minh cho biết có tình trạng nhiều cây xăng, dầu bán hạn chế về lượng gây bức xúc. "Tuy nhiên, qua kiểm tra hoặc báo cáo từ chủ các cây xăng, dầu thì họ chỉ từ chối cung cấp đối với các trường hợp người dân mang can nhựa, thùng… ra mua. Rất nhiều trường hợp đã làm như vậy và bị chủ cây xăng, dầu từ chối. Việc trữ xăng dầu tại nhà sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro", ông Nguyễn Minh cho hay. 

Trước tình hình xăng dầu biến động những ngày qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung. UBND tỉnh nhấn mạnh việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả hoặc tự ý tăng giá bán lẻ. 

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được yêu cầu phải duy trì thời gian bán hàng đúng đăng ký và chỉ được phép ngừng bán sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương. Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã vào cuộc để nắm tình hình, ngăn chặn hành vi buôn lậu xăng dầu qua biên giới và sẽ xử lý các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Tin liên quan

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Ngày 9.3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng Tây Ninh cây xăng đóng cửa xăng dầu Tây Ninh Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận