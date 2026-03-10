Quản lý thị trường Tây Ninh nêu nguyên nhân nhiều cây xăng đóng cửa

Ngày 10.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã tiến hành giám sát 252 cửa hàng xăng dầu trên toàn địa bàn. Kết quả ghi nhận có 6 cây xăng đang ngưng hoạt động hoặc trong tình trạng hết hàng.

Quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra tình trạng 1 cây xăng ngừng bán ẢNH: B.B

Qua xác minh, nguyên nhân dẫn đến việc ngưng kinh doanh tại các điểm này do đang tranh chấp hợp đồng kinh doanh, do không đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ, do chưa đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Có trạm xảy ra tình trạng hết xăng nhưng vẫn còn dầu DO. Đáng chú ý, tại Công ty TNHH Xăng dầu Q.M (Tây Ninh), tình trạng hết cả xăng lẫn dầu đã xảy ra. Dù doanh nghiệp đã đặt hàng từ ngày 5.3 nhưng phía đơn vị cung ứng chưa xác nhận vì lý do điều phối sản lượng theo tuần.

Quản lý thị trường đã làm việc với chủ cây xăng A.T ở xã Ninh Điền ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Minh cho biết có tình trạng nhiều cây xăng, dầu bán hạn chế về lượng gây bức xúc. "Tuy nhiên, qua kiểm tra hoặc báo cáo từ chủ các cây xăng, dầu thì họ chỉ từ chối cung cấp đối với các trường hợp người dân mang can nhựa, thùng… ra mua. Rất nhiều trường hợp đã làm như vậy và bị chủ cây xăng, dầu từ chối. Việc trữ xăng dầu tại nhà sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro", ông Nguyễn Minh cho hay.

Trước tình hình xăng dầu biến động những ngày qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung. UBND tỉnh nhấn mạnh việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả hoặc tự ý tăng giá bán lẻ.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được yêu cầu phải duy trì thời gian bán hàng đúng đăng ký và chỉ được phép ngừng bán sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương. Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã vào cuộc để nắm tình hình, ngăn chặn hành vi buôn lậu xăng dầu qua biên giới và sẽ xử lý các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.