Thời sự

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Mai Hà
Mai Hà
09/03/2026 22:06 GMT+7

Ngày 9.3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đang ảnh hưởng mạnh tới thị trường xăng dầu toàn cầu, nhất là ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiến lược của dầu thô Trung Đông. 

Sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực châu Á, nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ Trung Đông.

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%- Ảnh 1.

Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu về 0% với một số mặt hàng xăng dầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng với mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Cụ thể, giảm thuế suất khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế); 2710.12.22 - Pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 9.3 đến ngày 30.4. Sau ngày nghị định này hết hiệu lực, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Trừ trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của nghị định này.

