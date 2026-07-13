Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Công an TP.HCM khuyến cáo

Liên quan đến vụ lật ca nô chở khách du lịch tại vùng biển An Thới, Phú Quốc (tỉnh An Giang) vào ngày 11.7, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, các cơ quan chức năng một lần nữa đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về an toàn giao thông đường thủy. Chỉ một phút chủ quan, lơ là hoặc xem nhẹ các hướng dẫn an toàn đều có thể phải đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Ảnh minh họa (AI) ẢNH: MINH HỌA

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, nhu cầu tham quan, du lịch bằng ca nô, tàu cao tốc tăng mạnh. Những hành trình khám phá biển đảo mang lại nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thời tiết bất thường hoặc quy định an toàn bị ngó lơ.

Thực tế, nhiều du khách vẫn còn tâm lý chủ quan như: không mặc áo phao đúng quy định, tự ý tháo áo phao giữa hành trình, đứng dậy chụp ảnh hoặc di chuyển khi tàu đang chạy... Những hành động tưởng chừng nhỏ này lại làm gia tăng nguy cơ nguy hiểm khi gặp sự cố bất ngờ.

Để bảo đảm an toàn khi di chuyển trên sông, hồ và biển, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, du khách và các đơn vị lữ hành cần nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc cốt lõi:

- Chỉ đi các phương tiện được cấp phép hoạt động, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

- Luôn mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi đúng cách trong suốt hành trình; tuyệt đối không tháo ra khi phương tiện đang di chuyển.

- Theo dõi sát dự báo thời tiết; không tham gia hành trình khi có cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.

- Nghe theo lời thuyền trưởng, thuyền viên; không chen lấn, đứng tập trung đông người về một phía. Luôn giám sát chặt chẽ trẻ em và người cao tuổi.

- Khi thấy phương tiện có dấu hiệu mất an toàn hoặc chở quá số người quy định, cần từ chối lên tàu và báo cho cơ quan chức năng.

- Giữ bình tĩnh, bám chặt vào phương tiện hoặc vật nổi, phát tín hiệu cứu nạn; tuyệt đối không hoảng loạn xô đẩy.

- Đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện: Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến. Trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị cứu hộ bắt buộc. Phổ biến quy trình an toàn và hướng dẫn hành khách sử dụng trang thiết bị cứu sinh trước khi khởi hành. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi thời tiết xấu hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

An toàn trên đường thủy không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay nhà tàu, mà phụ thuộc lớn vào ý thức của mỗi hành khách. Một chiếc áo phao cài khóa đúng chuẩn, một phút lắng nghe hướng dẫn hay một quyết định từ chối bước lên chiếc tàu quá tải... chính là chìa khóa bảo vệ mạng sống của bạn và người thân.

Mỗi chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi tất cả đều trở về bình an. Hãy luôn đặt sự an toàn lên trên hết trong mọi hành trình.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô mang biển kiểm soát AG-26751 do thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) điều khiển, chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới (Phú Quốc). Khi cách bến khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ bị lật do sóng to gió lớn.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương cứu nạn thành công 21 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, vụ tai nạn lật ca nô thương tâm đã khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Chiều ngày 12.7, thi thể của các nạn nhân xấu số đã được đưa về Trung tâm pháp y TP.HCM để thực hiện các thủ tục nghiệp vụ. Cơ quan điều tra hiện đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự thuyền trưởng để làm rõ trách nhiệm.