Hành khách vi phạm thế nào sẽ bị cấm bay?

Theo Nghị định, căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ quyết định áp dụng hình phạt cấm bay (đối với cả chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam) theo các mức độ sau:

- Cấm bay từ 3 - 12 tháng đối với hành khách gây rối; phát ngôn đe dọa hoặc tung tin giả về bom mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học/hóa học; sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay; vi phạm trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không.

- Cấm bay từ trên 12 - 24 tháng áp dụng với người tái phạm các hành vi nêu trên, hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Nghị định mới áp dụng cho cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh hàng không, đặc biệt là các chuyến bay chuyên cơ ẢNH: CTV

- Cấm bay cho đến khi chấp hành xong hình phạt sẽ áp dụng với các trường hợp trốn tránh, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.

- Cuối cùng, đối tượng tái phạm mức phạt 12 - 24 tháng; người có hành vi can thiệp bất hợp pháp nghiêm trọng vào hoạt động hàng không; hoặc đối tượng chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở điều hành bay, sẽ bị cấm bay vĩnh viễn.

Bên cạnh các chế tài xử phạt, Nghị định số 215 cũng quy định trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay được miễn phí vé. Trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi, mức phí bảo đảm an ninh hàng không sẽ được giảm 50% so với mức thu của người lớn. Ngoài ra, việc bù trừ hoặc hoàn trả số tiền phí nộp thừa, tiền phí thuộc diện không phải chịu sẽ được cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.



