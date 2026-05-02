Hàng không Việt nổi bật thế giới về tăng trưởng khách giữa 'cơn lốc ngược'

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 46 triệu lượt, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 19 triệu lượt (tăng hơn 22%), khách nội địa đạt hơn 27 triệu lượt (tăng 15%).

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 4 tháng đạt 616.000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng không Việt Nam tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách qua các sân bay 4 tháng đầu năm đạt hơn 46 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 21 triệu khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7 triệu lượt (tăng hơn 6%), khách nội địa đạt khoảng 14 triệu lượt (tăng 15%). Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng nội địa đạt hơn 155.000 tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so sánh với mặt bằng chung của thế giới, tốc độ tăng trưởng ngành hàng không Việt Nam từ đầu năm đến nay được đánh giá là bùng nổ.

Cụ thể, theo số liệu của IATA - Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, tổng lượng khách đi bằng đường hàng không trên thế giới tính đến hết tháng 4 chỉ tăng trung bình khoảng 4% so với cùng kỳ 2025, trong khi hàng không Việt Nam ghi nhận mức tăng gần 18%, cao gấp 4,5 lần. Phân khúc khách quốc tế, IATA ghi nhận tăng bình quân 3,9% - thị trường Việt Nam tăng 22% nhờ vào duy trì sự bùng nổ của thị trường du lịch quốc tế.

Đối với khách nội địa, thế giới tăng 4,2% - Việt Nam đạt mức tăng 15%, nhờ vào nhu cầu đi lại trong nước vẫn duy trì 2 con số, nhất là dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Vận chuyển hàng hóa của thị trường hàng không nước ta (17%) cũng cao gấp gần 7 lần so với mức tăng trung bình của thế giới (2,4%) 17%. Nguyên nhân do xuất khẩu và thương mại điện tử vẫn giữ phong độ.

Dù mức độ tăng trưởng khách rất cao, song các hãng bay nội địa vẫn đang "đau đầu" xoay xở vì giá nhiên liệu Jet A1 neo cao ngất ngưởng. Có những thời điểm trong tháng 4, giá dầu tăng vọt lên trên 200 USD/thùng (gấp 3 lần mức bình thường), trực tiếp bào mòn lợi nhuận của các hãng bay, dù doanh thu tăng mạnh.

Vietnam Airlines cho biết chi phí phát sinh thêm trong năm 2026 ước tính từ 11.000 - 27.000 tỉ đồng. Các chính sách miễn thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu trong tháng 3 và 4 giúp hãng giảm chi phí khoảng 105 tỉ đồng. Với Vietjet, trong tháng 4, khi giá nhiên liệu bay khoảng 195 USD/thùng, chi phí của hãng tăng thêm khoảng 24 triệu USD.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tăng giá trần vé máy bay nội địa và phụ thu nhiên liệu, nhằm gỡ khó khăn cho các hãng hàng không trong bối cảnh "cơn lốc" nhiên liệu bày toàn cầu dự báo sẽ còn kéo dài.