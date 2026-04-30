Chủ tịch Vietnam Airlines gửi tâm thư đến cán bộ nhân viên trước 'cơn lốc ngược'

Trong thư, Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết: Tổng công ty vừa khép lại năm 2025 và quý 1/2026 với những dấu mốc ấn tượng, từ kỷ lục với doanh thu và lợi nhuận đến mạng bay được mở rộng chưa từng có. Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn, công tác điều hành quyết liệt và trên hết là sự tận tâm, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa

Tuy nhiên, ngay sau những kết quả tích cực ấy, tình hình thế giới đã có những biến động nhanh và phức tạp, vượt xa dự báo. Xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã tạo ra cú sốc lớn đối với ngành hàng không toàn câu, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 từ mức kế hoạch khoảng 85 USD/thùng lên tới thời điểm cao nhất 242 USD/thùng - mức tăng chưa từng có, vượt xa các kịch bản điều hành đã đề ra.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, chi phí nhiên liệu tăng đột biến, nguy cơ gián đoạn nguồn cung hiện hữu, thị trường biến động khó lường. Nhiều hãng hàng không trên thế giới và trong khu vực đang chịu áp lực rất lớn. Với Vietnam Airlines, đây không còn là áp lực đơn thuần, mà là thử thách trực diện đối với khả năng vận hành và sức chịu đựng của toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, công ty buộc phải chủ động thích ứng để bảo vệ sự ổn định và tương lai lâu dài. Ban lãnh đạo đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất, đồng thời triển khai nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt và linh hoạt để duy trì hoạt động tối ưu hiệu quả cũng như giữ vững vị thế của hãng hàng không quốc gia.

Ban lãnh đạo Vietnam Airlines kêu gọi sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng lòng của toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động trong giai đoạn khó khăn



Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, dư địa ứng phó ngày càng thu hẹp, yêu cầu vận hành tinh gọn hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật thực thi, chấm dứt chậm trễ, lãng phí tiếp tục là các yêu cầu cấp thiết và cần triển khai một cách có hiệu quả. Đây không chỉ là đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động của Vietnam Airlines, mà còn là định hướng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

"Điều đó đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ hơn trong cách nghĩ, cách làm, hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn để giữ vững nhịp vận hành và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty" - ông Đặng Ngọc Hòa viết trong thư.

Ông cũng nhấn mạnh: Để đi qua giai đoạn khó khăn này, bên cạnh tinh thần bình tĩnh - tự tin - chủ động - linh hoạt, Vietnam Airlines rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng lòng từ mỗi thành viên trong "đại gia đình". Việc triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực là điều cần thiết.

"Chúng tôi thấu hiểu những tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi người, nhưng trong hoàn cảnh này, mỗi sự sẻ chia không chỉ mang ý nghĩa giúp cánh sen vàng tiếp tục hành trình giữa "cơn lốc ngược" trước mắt, mà còn là cách chúng ta cùng nhau gìn giữ Vietnam Airlines - ngôi nhà chung của hàng chục nghìn con người; giữ thương hiệu hãng hàng không quốc gia với hành trình đã được bồi đắp bằng công sức, niềm tin và lòng tự hào của biết bao thế hệ. Cho dù đây là giải pháp mang tính tạm thời, nhưng tinh thần đồng hành và trách nhiệm mà chúng ta cùng gánh vác hôm nay sẽ còn lưu mãi trong hành trình phát triển của Tổng công ty" - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines "rút ruột" chia sẻ.

"Càng trong gian khó và thử thách, bản lĩnh của những "Chiến binh sen vàng" càng tỏa sáng"

Ban lãnh đạo Tổng công ty bày tỏ trân trọng và đánh giá cao từng sáng kiến, đề xuất mà cán bộ nhân viên, người lao động đang chủ động đóng góp trong giai đoạn đầy thách thức này. Mỗi ý tưởng nhằm tăng doanh thu, mỗi giải pháp cải tiến năng suất lao động hay nâng cao hiệu quả vận hành đều mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Kết thư, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa khẳng định: "Lịch sử hơn 30 năm của Vietnam Airlines đã chứng minh rằng: Càng trong gian khó và thử thách, bản lĩnh của những "Chiến binh sen vàng" càng tỏa sáng. Vì vậy, chúng ta không tìm cách né tránh khó khăn, thử thách, mà lựa chọn đi qua bằng sự bình tĩnh, kỷ luật nghề nghiệp, tình yêu và niềm tin vào tập thể".



