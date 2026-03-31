Nói về tình trạng biến động thị trường nhiên liệu đang diễn ra, ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) gọi đây là "cơn lốc ngược", là cú sốc lớn kể từ sau giai đoạn đại dịch Covid-19.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Áp lực chi phí là rất lớn, không chỉ tác động tới các hãng bay trong nước mà tất cả các hãng hàng không trên thế giới đều đang phải đối mặt. Gần như tất cả doanh nghiệp hàng không đều đang phải áp dụng những giải pháp bất thường nhất để ứng phó. Bản thân VNA đã kích hoạt tình trạng điều hành theo kịch bản chiến tranh.

"Giá nhiên liệu Jet A1 leo thang ở mức không tưởng ngay sau khi nổ ra chiến tranh. Giá trung bình tháng hiện khoảng 190 USD/thùng, như hôm qua đẩy lên tới 242,7 USD, gấp 3 lần giá các hãng lập kế hoạch cho năm 2026. Với VNA, chúng tôi tính toán mỗi 1 USD giá dầu tăng so với kế hoạch sẽ phải thêm hơn 300 tỉ/năm chi phí. Với mức tăng 85 USD lên 242 USD/thùng, chi phí tăng thêm với tần suất quy mô như hiện nay khoảng trên 30.000 tỉ/năm. Sức ép cực lớn, nhất là với quy mô của hãng hàng không quốc gia như VNA" - ông Tuấn thông tin.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, là doanh nghiệp, Vietnam Airlines tất nhiên phải tính toán tối ưu chi phí, song với tư cách hãng hàng không quốc gia, hãng xác định phải ưu tiên đảm bảo kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đang áp dụng dải giá linh hoạt từ cao đến thấp. Mức giá cao nhất chắc chắn không vượt trần và trong lúc khó khăn, chi phí tăng, bình quân giá vé của VNA hiện ở mức 80% so với giá trần. Hãng khẳng định không đẩy hết cái khó cho khách hàng mà quan điểm là cùng chia sẻ.

"Chắc chắn trong thời gian tới, giá vé sẽ có điều chỉnh nhưng chúng tôi khẳng định sẽ tính toán ở điểm hài hòa giữa tối ưu quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo yếu tố cạnh tranh, cố gắng hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời duy trì ổn định trước mắt nhưng không ảnh hưởng tới tăng trưởng trong dài hạn" - lãnh đạo VNA thông tin và kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá trần hoặc phụ thu theo kịch bản và mức độ tăng của giá nhiên liệu.












