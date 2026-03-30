Ngày mai, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm 'Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu'

Hàng không và du lịch đã có năm 2025 rất thành công và khởi động năm 2026 đầy khí thế. Tuy nhiên, chiến sự Trung Đông từ cuối tháng 2 tới nay đã phủ bóng đen lên cả 2 ngành này trên phạm vi toàn cầu khi chi phí tăng vọt.

Để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet A1 quá cao, từ ngày 1.4, ngành hàng không cả nước sẽ bước vào cuộc sắp xếp mạng bay bất đắc dĩ. Dự kiến, hàng chục đường bay sẽ tạm ngừng khai thác, hàng trăm chuyến bay sẽ phải điều chỉnh hủy hoặc dồn chuyến để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh của các hãng hàng không.

Với hơn 70% du khách tới VN bằng đường hàng không, hàng không và du lịch được ví như đôi cánh của chiếc máy bay. Hàng không khó khăn do giá xăng dầu tăng cao dưới tác động của chiến sự Trung Đông đang khiến du lịch đứng ngồi không yên. Mỗi chuyến bay bị hủy, mỗi đường bay bị cắt lượt... có thể đồng nghĩa nhiều du khách tạm dừng một chuyến đi. Giá vé máy bay tăng, kéo theo giá tour tăng và đằng sau đó là sức mua sụt giảm...

Trong bối cảnh VN đang thúc đẩy tăng trưởng để tiến tới trở thành nước có thu nhập cao, sự chững lại hay sụt giảm của bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể ảnh hưởng tới mục tiêu chung của đất nước. Hàng không và du lịch không chỉ là những ngành tạo giá trị gia tăng cao mà còn là đầu vào - đầu ra của hàng loạt các lĩnh vực quan trọng khác trong hệ sinh thái dịch vụ của bất cứ quốc gia nào.

Đặc biệt, chúng ta đang chuẩn bị bước vào cao điểm lễ 30.4 - 1.5 và ngay sau đó là cao điểm hè, thời điểm mà cả hàng không và du lịch kỳ vọng lớn để bứt phá. Nếu tăng giá vé máy bay, giá tour có thể ảnh hưởng đến lượng khách, nhưng không tăng thì không gánh nổi chi phí.

Vì thế, những giải pháp để 2 ngành này vượt qua khó khăn, giữ vững kế hoạch tăng trưởng là vô cùng cấp bách và cần thiết.

Để giúp Chính phủ có kênh tham khảo toàn diện, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" (ảnh) vào thứ ba ngày 31.3 với sự tham gia của lãnh đạo Cục Hàng không, Cục Du lịch quốc gia, Sở Du lịch TP.HCM; các chuyên gia hàng đầu, các nhà phát triển du lịch lớn nhất cả nước, và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của đại diện 5 hãng hàng không VN (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun Phuquoc Airways).