Kinh tế

Ngày mai, Báo Thanh Niên tổ chức Tọa đàm 'Giảm phát thải, lọc không khí'

Thanh Niên
Thanh Niên
21/08/2025 07:07 GMT+7

Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" vào ngày 22.8 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành có thẩm quyền; đại diện chính quyền một số địa phương; các chuyên gia và doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Ngay trong mùa mưa, mùa mà chất lượng không khí tốt nhất trong năm, tại TP.HCM vẫn xuất hiện những ngày bầu trời mờ đục như sương mù vì ô nhiễm. Tương tự, Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí kém, thậm chí có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm toàn cầu...

Ngày mai, Báo Thanh Niên tổ chức Tọa đàm 'Giảm phát thải, lọc không khí'- Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí đang bủa vây các thành phố lớn của Việt Nam

ẢNH: T.N

Ở góc độ doanh nghiệp, sản xuất xanh đã trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản... Thế giới đang quyết liệt với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thông qua việc giảm phát thải ròng và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chúng ta đang chuyển từ xe xăng sang xe điện, giảm khí thải từ hàng triệu phương tiện nhả khói mỗi ngày. Chúng ta đẩy mạnh điện sạch, triển khai du lịch không carbon, thí điểm các vùng không phát thải... Một hệ sinh thái từ sản xuất, phân phối, giao thông cho đến tiêu dùng xanh... đang hình thành.

Thế nhưng, muốn giảm phát thải ròng xuống 0 vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam với thế giới; muốn lọc bầu không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở hằng ngày trong lành hơn; muốn hàng Việt có lợi thế trong thị trường tiêu dùng đang được xanh hóa trên toàn cầu, các hành động này cần nhanh hơn.

Vậy muốn nhanh hơn cần những gì? Nhà nước làm gì, doanh nghiệp làm gì, mỗi người đóng góp thế nào để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số? Câu trả lời sẽ được đại diện các bộ, ngành có thẩm quyền; đại diện chính quyền một số địa phương; các chuyên gia và doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, ngành nghề giải đáp tại buổi Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức lúc 8 giờ sáng mai (22.8) để cùng chung tay đóng góp vào tiến trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết với thế giới.

Từ 'gạo xanh' đến nông sản phát thải thấp

Từ 'gạo xanh' đến nông sản phát thải thấp

Không chỉ sản xuất và xuất khẩu thành công gạo phát thải thấp, ngành nông nghiệp đang tiến thêm một bước khi nhân rộng mô hình này sang các loại cây trồng khác.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
