Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chính phủ chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Nguyên Nga
28/03/2026 15:20 GMT+7

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69 ngày 27.3 triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 186 ngày 25.3.2026. Giao cho Bộ Công thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ bình ổn giá tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước và thực hiện thu hồi về ngân sách Nhà nước khi thị trường xăng dầu ổn định.

Việc chi sử dụng Quỹ bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý. Bộ Công thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý, điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chính phủ chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu- Ảnh 1.

Chính phủ quyết định cho tạm ứng 8.000 tỉ đồng từ nguồn thu ngân sách năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

ẢNH: NG.NGA

Bộ Công thương là đầu mối đề xuất nhu cầu chi tạm ứng cho Quỹ từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025; tiếp nhận kinh phí ngân sách và tổ chức triển khai, thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng) theo quy định tại luật Giá và Nghị định 85/2024 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Công thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công thương có quyết định trích lập Quỹ để hoàn trả...

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công thương đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ, nếu có, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định 483 bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công thương để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm đúng quy định; tổ chức kiểm tra giám sát, xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra tiêu cực tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chính sách để trục lợi cho cá nhân, tập thể.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu chi tạm ứng chính phủ ngân sách trung ương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận