Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hải quan chỉ đạo 'thượng khẩn' về áp mức thuế mới với xăng dầu

Nguyên Nga
27/03/2026 13:49 GMT+7

Ngày 27.3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) có Công văn đóng dấu "thượng khẩn" hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực liên quan Quyết định 482 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Công văn 14487 của Cục Hải quan gửi các chi cục hải quan khu vực cho hay, ngày 26.3.2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26.3 đến hết 15.4.

Cục Hải quan chỉ đạo các chi cục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo đúng Quyết định số 482 kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26.3 - 15.4.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS sau quyết định giảm của Chính phủ

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS. Cụ thể, chọn mã VK240 tại ô chỉ tiêu thông tin "Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26.3 đến hết ngày 15.4 năm nay để khai báo thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định số 482.

Các Chi cục Hải quan phải thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Quyết định số 482.

Việc giảm thuế được xem là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang khiến nguồn cung dầu thô đi qua khu vực này gần như bị tê liệt, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và khiến mặt bằng giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh.

Bộ Tài chính ước tính, việc giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 482 của Chính phủ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng/tháng. 

Tin liên quan

Giảm mạnh thuế để bình ổn thị trường xăng dầu

Dù đã sử dụng công cụ Quỹ bình ổn, giá xăng dầu tăng vọt gần phá đỉnh được lập gần 4 năm trước. Các chuyên gia đề xuất gấp rút giảm các loại thuế để ổn định thị trường.

