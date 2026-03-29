Hàng không và du lịch làm gì để vượt bão giá xăng dầu?

Để "hạ nhiệt" cơn bão giá xăng dầu trong nước, những ngày qua, Chính phủ đã vận dụng điều khoản trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích quốc gia để giảm thuế môi trường, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu về 0, triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.... Nhờ vậy, giá xăng dầu trong nước đã bước đầu ổn định và giảm sâu ngược dòng với diễn biến của thế giới.

Hàng không và du lịch đang trầy trật tìm lối ra giữa khủng hoảng nhiên liệu chưa từng có trong lịch sử ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, cơ chế định giá và các yếu tố tác động đến giá nhiên liệu bay Jet A-1 có những đặc thù riêng biệt so với xăng dầu tiêu dùng nội địa, vì thế giá nhiên liệu đầu vào của hàng không vẫn đang neo ở mức rất cao hơn 200 USD/thùng.

Để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet-A1 tăng vọt, từ 1.4, ngành hàng không cả nước sẽ bước vào cuộc sắp xếp mạng bay bất đắc dĩ. Dự kiến, hàng chục đường bay sẽ tạm ngừng khai thác, hàng trăm chuyến bay sẽ phải điều chỉnh hủy hoặc dồn chuyến để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh của các hãng hàng không.

Với hơn 70% khách du lịch tới Việt Nam bằng đường hàng không, hàng không và du lịch được ví như đôi cánh của chiếc máy bay. Hàng không khó khăn do giá xăng dầu tăng cao dưới tác động của chiến sự Trung Đông đang khiến du lịch đứng ngồi không yên. Mỗi chuyến bay bị hủy, mỗi đường bay bị cắt lượt... đằng sau có thể là nhiều khách du lịch tạm dừng một chuyến đi. Giá vé máy bay tăng, kéo theo giá tour tăng và đằng sau đó là sức mua sụt giảm...

Đặc biệt, chúng ta đang chuẩn bị bước vào cao điểm lễ 30.4 - 1.5 và ngay sau đó là cao điểm hè, thời điểm mà cả hàng không và du lịch kỳ vọng lớn để bứt phá. Nếu tăng giá vé máy bay, giá tour có thể ảnh hưởng đến lượng khách, nhưng không tăng thì không gánh nổi chi phí.

Hơn thế, ngay cả chiến sự Trung Đông chấm dứt sớm thì giá dầu thế giới chắc chắn vẫn neo cao, không thể giảm trở về mức trước đây ngay được. Nguyên nhân, các cơ sở sản xuất dầu ở vùng Vịnh đã bị hư hại nghiêm trọng, cần thời gian ít nhất là vài tháng, nửa năm, thậm chí lâu hơn nữa để khôi phục hoạt động. Dư chấn này sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới hàng không và du lịch, ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái chứ không chỉ riêng một mắt xích, một phân khúc hay một vài doành nghiệp.

Càng kéo dài thì hệ lụy càng lớn, trong khi đây là giai đoạn vô cùng quan trọng - năm đầu tiên đất nước tiến vào kỷ nguyên mới với kế hoạch tăng trưởng 2 con số trong cả giai đoạn 2026 - 2030. Phải thực hiện được mục tiêu này thì chúng ta mới có thể trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Vậy, làm thế nào để chia sẻ khó khăn, hài hòa lợi ích của hàng không, du lịch và du khách? Hàng không cần làm gì, du lịch cần làm gì và Nhà nước cần hỗ trợ gì?... Đó chính là nội dung của buổi Tọa đàm "Hàng không và du lịch ứng phó với giá xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức, diễn ra lúc 8 giờ sáng 31.3 tại tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM.

Lần đầu tiên, 5 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun Phuquoc Airways) sẽ quy tụ về Tọa đàm của Báo Thanh Niên, cùng các nhà phát triển du lịch lớn nhất cả nước (Vingroup, Sun Group, Vietravel Corporation, Công ty Mỹ phẩm Sài Gòn) chia sẻ những khó khăn, đề xuất những giải pháp. Các chuyên gia hàng không, du lịch hàng đầu cũng sẽ có mặt để góp thêm ý kiến, hiến kế giúp lãnh đạo Cục Hàng không, Cục Du lịch Quốc gia, Sở Du lịch TP.HCM xây dựng "kế sách" giúp hàng không và du lịch vượt bão giá xăng dầu.



