Toàn cảnh 17h: Xe rơi xuống vực trên đèo Kim Quy | BS Chiêm Quốc Thái nói về vụ tranh chấp tài sản

Toàn cảnh 17h ngày 28.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h 28.9: Hiện trường vụ xe rơi xuống vực trên đèo Kim Quy | BS Chiêm Quốc Thái nói gì về vụ tranh chấp tài sản

Hiện trường vụ xe đầu kéo lao dốc trên đèo Kim Quy

Khi đang đổ đèo Kim Quy trên quốc lộ 49, đoạn qua xã Bình Điền (thành phố Huế), xe đầu kéo bất ngờ lao qua hộ lan phía bên trái đường rồi tự gây tai nạn khiến tài xế tử vong.

Hiện trường vụ xe đầu kéo lao dốc trên đèo Kim Quy

Phạt 120 triệu đồng doanh nghiệp tự ý tuồn cát thủy điện Trà Khúc 2 ra ngoài

Ngày 28.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2 cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Khang (trụ sở tại xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) 120 triệu đồng do lấy khoáng sản phục vụ cho công trình thủy điện Trà Khúc 2 chuyển ra ngoài phục vụ cá nhân.

Phạt 120 triệu đồng doanh nghiệp tự ý tuồn cát thủy điện Trà Khúc 2 ra ngoài

Vì sao ngày càng nhiều người ngại đi chợ truyền thống?

Chợ truyền thống vẫn giữ nhiều giá trị, nhưng không phải mọi thứ của chợ xưa đều còn phù hợp với thói quen tiêu dùng hôm nay. Đó là những nội dung được khách mời, các nhà văn hóa, nghiên cứu lịch sử nêu ra tại chương trình "Nếp nhà xưa - Mạch sống người Việt", với sự kiện mở màn mang tên "Tiền nhân lập chợ" diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, ngày 27.9.2026.

Vì sao ngày càng nhiều người ngại đi chợ truyền thống?

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