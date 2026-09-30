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    Toàn cảnh 17h: Khởi tố vụ xe cứu thương thu giá 'cắt cổ' | Con hẻm đau khổ ngập nhiều giờ ở TP.HCM
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Khởi tố vụ xe cứu thương thu giá 'cắt cổ' | Con hẻm đau khổ ngập nhiều giờ ở TP.HCM

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 30.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 30.9: Khởi tố vụ xe cứu thương thu giá “cắt cổ” | Con hẻm đau khổ ngập nhiều giờ ở TP.HCM

    [Flycam] Cảng quốc tế Mỹ Thủy đón hơn 150.000 tấn hàng sau 2 tháng vận hành

    Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) có tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, quy mô 685 hecta gồm 10 bến cảng, được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng trong kết nối hàng hóa, logistics của Quảng Trị với khu vực và quốc tế.

    [Flycam] Cảng quốc tế Mỹ Thủy đón hơn 150.000 tấn hàng sau 2 tháng vận hành

    Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

    Ngày 30.9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Võ Đại Trường Lâm (35 tuổi, trú P.Hạc Thành, Thanh Hóa), lái xe cứu thương, và Lê Trọng Hải Anh (30 tuổi, trú P.Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sinh viên Trường cao đẳng Y Thanh Hóa, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”


    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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