Toàn cảnh 17h: Khởi tố vụ xe cứu thương thu giá 'cắt cổ' | Con hẻm đau khổ ngập nhiều giờ ở TP.HCM

Toàn cảnh 17h ngày 30.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 30.9: Khởi tố vụ xe cứu thương thu giá “cắt cổ” | Con hẻm đau khổ ngập nhiều giờ ở TP.HCM

[Flycam] Cảng quốc tế Mỹ Thủy đón hơn 150.000 tấn hàng sau 2 tháng vận hành

Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) có tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, quy mô 685 hecta gồm 10 bến cảng, được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng trong kết nối hàng hóa, logistics của Quảng Trị với khu vực và quốc tế.

[Flycam] Cảng quốc tế Mỹ Thủy đón hơn 150.000 tấn hàng sau 2 tháng vận hành

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30.9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Võ Đại Trường Lâm (35 tuổi, trú P.Hạc Thành, Thanh Hóa), lái xe cứu thương, và Lê Trọng Hải Anh (30 tuổi, trú P.Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sinh viên Trường cao đẳng Y Thanh Hóa, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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