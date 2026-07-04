Shark Bình rửa tiền cho 'siêu lừa' Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo do "siêu lừa" Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM).



Trong bản kết luận bổ sung dài gần 650 trang, cảnh sát đề nghị truy tố 188 người, tăng 113 người so với kết luận trước đó và Mr.Pips bị đề nghị 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng rửa tiền. "Siêu lừa" này bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu với số vụ lừa đảo lên tới 920 vụ (kết luận trước 738 vụ) và chiếm đoạt số tiền gần 1.600 tỉ đồng (kết luận trước hơn 1.300 tỉ đồng).

Bị can Phó Đức Nam ẢNH: T.A

Công an Hà Nội cũng làm rõ số tiền ông Nguyễn Hòa Bình (được biết đến là Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng đã "rửa" cho đường dây lừa đảo số tiền lên tới 318 tỉ đồng. Từ đó đề nghị truy tố ông Bình về tội rửa tiền.

Theo kết luận, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã dùng hệ thống ví Ngân lượng của Nguyễn Hòa Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn trên nhiều sàn Forex.

Năm 2018, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh của Công ty CP Ngân lượng, được kết nối với đại diện sàn Forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam là người đại diện sàn Forex GKFX liên hệ trực tiếp qua ứng dụng Telegram để trao đổi hợp tác.

Đầu năm 2021, Nam đề cập với Tâm việc muốn giảm chi phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán Forex của mình. Tâm sau đó báo cáo Bình, nhưng Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, 1.000 đồng/lần rút.

Quá trình hoạt động lừa đảo, Nam tiếp tục tạo thêm các sàn Forex như KD Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor… và thông báo cho Công ty CP Ngân lượng biết để thanh toán thông qua ví này.

Theo kết luận, trong quá trình chăm sóc sàn Forex của Nam, Tâm lập các nhóm Telegram với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Bị can Nguyễn Hòa Bình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến giữa năm 2020, Công ty CP Ngân lượng nhận được các công văn của công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex của Nam. Dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của của sàn mà tạo dữ liệu giả để cung cấp cho công an, nhằm tiếp tục thu lợi từ việc thu phí giao dịch.

Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên của Nam, thông báo về việc có công văn xác minh của công an và yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác không phải ví của sàn… Đồng thời phía Ngân lượng điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho Nam làm công văn trả lời cơ quan công an.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ ngày 15.6.2020 đến hết ngày 23.9.2022 đã có tổng số 232 bị hại chuyển tiền vào các ví Ngân lượng với tổng số tiền 318,9 tỉ đồng. Trong khi kết luận trước chỉ xác định có 150 bị hại và số tiền 213,4 tỉ đồng.

Ngoài vụ án này, Shark Bình đang bị Công an Hà Nội điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế ở một vụ án khác.